Paro de colectivos y caos en la sede de la UTA: no prestan servicio y hay cortes en el tránsito

Este lunes, trabajadores de la línea de colectivos 148 llevan a cabo una protesta fuera de la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en el barrio porteño de Balvanera. La manifestación, además, incluye un paro del servicio en reclamo de sueldos y aguinaldo atrasado.

De acuerdo con los choferes presentes en la manifestación, más de 500 trabajadores de la línea “no cobraron el sueldo completo del mes de noviembre ni el aguinaldo de diciembre”. Por este motivo, la línea de colectivos no está prestando servicios desde el 23 de diciembre.

Mirá el video de la manifestación en la sede de la UTA Paro de colectivos y caos en la sede de la UTA En ese marco, esta mañana, algunos choferes se reunieron con los delegados de la UTA, en la sede del gremio ubicado en la calle Moreno al 2969 del barrio de Balvanera, para intentar alcanzar un acuerdo.

“Está trabado el tema del transporte. Teníamos que percibir lo que faltaba de viáticos y el aguinaldo. Como no pasó, seguimos con la abstención de tareas”, expresó uno de los choferes, Pablo Gallardo, en diálogo con la movilera de A24.

“Estamos a la espera de que depositen lo que falta. No hay nada hasta ahora. Vinimos al gremio porque están tratando de destrabar esto en la Secretaría de Transporte”, dijo Gallardo y contó cómo seguirá la manifestación: “Vamos a la Secretaría de Transporte a hacer el reclamo ahí y, después, posiblemente, nos vamos a Puente Pueyrredón”.