Paro este viernes 27: cómo funciona el transporte público en el AMBA

El paro y movilización contra la reforma laboral generan dudas en el AMBA. Qué pasa con colectivos, trenes y subtes y qué definieron los gremios.

Qué pasa con el transporte público durante el paro de este viernes. Foto: Noticias Argentinas

El paro y la movilización convocados para este viernes 27 de febrero frente al Congreso generaron dudas concretas sobre el funcionamiento del transporte público en el AMBA. Usuarios de colectivos, trenes y subtes buscan confirmar si habrá interrupciones o si el servicio operará con normalidad durante la jornada.

La protesta fue impulsada por el Frente Sindicatos Unidos (FreSU) en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. La convocatoria incluye una marcha hacia el Congreso, pero no implica automáticamente un paro en todos los sectores.

Gremios combativos anunciaron un nuevo paro y marcha contra la reforma laboral Un grupo de sindicatos, sin la adhesión de la CGT, convocó a un paro contra la reforma laboral. Qué pasa con el transporte público. ATE ¿Habrá paro de colectivos, trenes o subtes? Los principales gremios del transporte no confirmaron su adhesión a la medida. Esto significa que, salvo anuncio de último momento, el servicio de colectivos, trenes y subtes en el Área Metropolitana de Buenos Aires funcionará con normalidad este viernes 27 de febrero.

Entre los sindicatos que no comunicaron cese de tareas se encuentran:

La Fraternidad (maquinistas de trenes)

Unión Tranviarios Automotor (UTA, choferes de colectivos)

Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (metrodelegados)

Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte Pese a que adhirieron al paro nacional del pasado jueves, ninguno de estos gremios informó interrupciones ni medidas de fuerza para esa fecha.