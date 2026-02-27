Paro este viernes 27: cómo funciona el transporte público en el AMBA
El paro y movilización contra la reforma laboral generan dudas en el AMBA. Qué pasa con colectivos, trenes y subtes y qué definieron los gremios.
El paro y la movilización convocados para este viernes 27 de febrero frente al Congreso generaron dudas concretas sobre el funcionamiento del transporte público en el AMBA. Usuarios de colectivos, trenes y subtes buscan confirmar si habrá interrupciones o si el servicio operará con normalidad durante la jornada.
La protesta fue impulsada por el Frente Sindicatos Unidos (FreSU) en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. La convocatoria incluye una marcha hacia el Congreso, pero no implica automáticamente un paro en todos los sectores.
¿Habrá paro de colectivos, trenes o subtes?
Los principales gremios del transporte no confirmaron su adhesión a la medida. Esto significa que, salvo anuncio de último momento, el servicio de colectivos, trenes y subtes en el Área Metropolitana de Buenos Aires funcionará con normalidad este viernes 27 de febrero.
Entre los sindicatos que no comunicaron cese de tareas se encuentran:
- La Fraternidad (maquinistas de trenes)
- Unión Tranviarios Automotor (UTA, choferes de colectivos)
- Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (metrodelegados)
- Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte
Pese a que adhirieron al paro nacional del pasado jueves, ninguno de estos gremios informó interrupciones ni medidas de fuerza para esa fecha.
Qué gremios convocan al paro y la movilización
La convocatoria fue realizada por el Frente Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por:
- Asociación Trabajadores del Estado (ATE)
- Unión Obrera Metalúrgica (UOM)
- Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso
- Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA)
Las organizaciones marcharán hacia el Congreso para rechazar la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.
Qué decidió la CGT
La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió no convocar a un paro para este viernes 27 de febrero.
En cambio, la central sindical avanzará por la vía judicial y anunció una movilización hacia el Palacio de Tribunales para el lunes 2 de marzo a partir de las 11, con el objetivo de respaldar la estrategia legal contra la reforma laboral.
Cómo funcionará el transporte público el viernes
Sin la confirmación de la adhesión de los principales sindicatos, el funcionamiento del transporte público queda de la siguiente manera:
- Colectivos: servicio normal
- Trenes: servicio normal
- Subtes: servicio normal
De todos modos, ante posibles definiciones de último momento, se recomienda consultar los canales oficiales de cada línea antes de viajar.