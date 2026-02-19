Fotos y videos: distintos gremios marcharon en Mendoza contra la reforma laboral

En el marco del paro general, sindicatos y organizaciones sociales se concentraron en el nudo vial de Vicente Zapata sin cortar el tránsito.

La protesta se realizó en uno de los principales accesos a la Ciudad y reunió a gremios y movimientos sociales.

En el marco del paro nacional, Mendoza también tuvo su propia postal de protesta. Durante la mañana y el mediodía, trabajadores y organizaciones sociales se concentraron en el nudo vial ubicado en la intersección de Vicente Zapata y la Costanera, en la conexión entre el Acceso Este y la Ciudad.

La convocatoria se dio mientras en el Congreso de la Nación se debate el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. El reclamo local se sumó a las manifestaciones que se replicaron en distintos puntos del país.

marcha paro nacional 2 Alf Ponce/MDZ

Sindicatos y organizaciones en la calle En el lugar se reunieron afiliados de distintos sindicatos, entre ellos ATE, la Agrupación de Obreros Rurales, la UTEP y la CCC (Corriente Clasista y Combativa). También participaron referentes del Partido Comunista y otras organizaciones sociales y políticas.

La movilización comenzó alrededor de las 10.30 y con el correr de la mañana se fueron sumando más columnas. Los manifestantes llevaron banderas, carteles y bombos para expresar su rechazo al proyecto que se discute en Diputados.