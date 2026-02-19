Fotos y videos: distintos gremios marcharon en Mendoza contra la reforma laboral
En el marco del paro general, sindicatos y organizaciones sociales se concentraron en el nudo vial de Vicente Zapata sin cortar el tránsito.
En el marco del paro nacional, Mendoza también tuvo su propia postal de protesta. Durante la mañana y el mediodía, trabajadores y organizaciones sociales se concentraron en el nudo vial ubicado en la intersección de Vicente Zapata y la Costanera, en la conexión entre el Acceso Este y la Ciudad.
La convocatoria se dio mientras en el Congreso de la Nación se debate el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. El reclamo local se sumó a las manifestaciones que se replicaron en distintos puntos del país.
Te Podría Interesar
Sindicatos y organizaciones en la calle
En el lugar se reunieron afiliados de distintos sindicatos, entre ellos ATE, la Agrupación de Obreros Rurales, la UTEP y la CCC (Corriente Clasista y Combativa). También participaron referentes del Partido Comunista y otras organizaciones sociales y políticas.
La movilización comenzó alrededor de las 10.30 y con el correr de la mañana se fueron sumando más columnas. Los manifestantes llevaron banderas, carteles y bombos para expresar su rechazo al proyecto que se discute en Diputados.
A diferencia de otras jornadas de protesta, en esta oportunidad no hubo cortes totales de tránsito. Los trabajadores se mantuvieron mayormente sobre la vereda y avanzaron hacia la calzada cuando el semáforo se ponía en rojo, lo que permitió que la circulación no se viera interrumpida de forma permanente.