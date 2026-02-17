Puerto Madryn: intensa búsqueda de una joven que desapareció durante una inmersión en el Golfo Nuevo

Las otras tres personas que participaban de la actividad en las aguas del Golfo Nuevo, en Puerto Madryn, fueron trasladadas al hospital.

Una joven buzo de 23 años desapareció mientras realizaba una inmersión en las aguas del Golfo Nuevo, en Puerto Madryn. Como consecuencia, Prefectura Naval Argentina despliega un gran operativo de búsqueda para dar con su paradero.

Según la información que trascendió, la joven formaba parte de un grupo de cuatro personas que realizaban un bautismo de buceo cuando se produjo el incidente. No obstante, sus compañeros advirtieron que ella no había regresado a la superficie.

Fue en ese momento cuando la Prefectura Naval Argentina activó el protocolo de emergencia. Se desplegaron embarcaciones y personal especializado, incluidos buzos profesionales entrenados para este tipo de situaciones. Desde la fuerza indicaron que el procedimiento es considerado crítico y prioritario, por lo que se utilizan todos los recursos disponibles para intentar localizarla.

Desaparición en Puerto Madryn: investigan cómo se realizó el buceo En paralelo, se informó que las otras tres personas que participaban de la experiencia, de 26, 33 y 37 años, fueron trasladadas al Hospital Andrés Isola. Dos de ellas permanecen en cámara hiperbárica para facilitar el proceso de descompresión, mientras que la restante quedó en observación en el área de Guardia.