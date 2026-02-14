Atención: importante corte de agua afecta a Godoy Cruz

Aysam informó incovenientes con el suministro de agua potable en una zona de Godoy Cruz por trabajos en curso.

La empresa Aysam informó este sábado que una importante zona de Godoy Cruz se encuentra, en estos momentos, sin abastecimiento de agua potable, debido a trabajos que se realizan en el lugar.

En concreto, la suspensión del suministro eléctrico se debe al cambio de la válvula exclusa. La afectación alcanza el tramo comprendido desde Miguel Soler a Dique Los Nihuiles, y de Juan D. Perón a Pdte. Arturo Illia.

"Personal de la empresa trabaja para solucionar el inconveniente lo antes posible", sostuvieron esta mañana desde Aguas Mendocinas.