Atención: importante corte de agua afecta a Godoy Cruz
Aysam informó incovenientes con el suministro de agua potable en una zona de Godoy Cruz por trabajos en curso.
La empresa Aysam informó este sábado que una importante zona de Godoy Cruz se encuentra, en estos momentos, sin abastecimiento de agua potable, debido a trabajos que se realizan en el lugar.
En concreto, la suspensión del suministro eléctrico se debe al cambio de la válvula exclusa. La afectación alcanza el tramo comprendido desde Miguel Soler a Dique Los Nihuiles, y de Juan D. Perón a Pdte. Arturo Illia.
"Personal de la empresa trabaja para solucionar el inconveniente lo antes posible", sostuvieron esta mañana desde Aguas Mendocinas.
Recomendaciones a tener en cuenta ante un corte de agua
- Mantener una reserva de agua potable embotellada (2 litros por persona). Guardarla en recipientes limpios.
- Cuidar permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
- Hacer uso responsable y solidario del agua potable.
- Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego en jardines.
- Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido las 24 hs, los 365 días del año.
- Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.