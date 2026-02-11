Presenta:

Receta de agua saborizada con naranja, jengibre y miel para los días de calor

Una receta paso a paso súper sencilla de agua saborizada de naranja, jengibre y miel, para esos días cuando querés algo fresco y natural.

MDZ Estilo

El agua saborizada de naranja más rico.

Nada mejor que una rica bebida natural para los días de calor cuando se busca algo refrescante y con sabor, sin recurrir a gaseosas ni jugos industriales. Es por eso que te traemos una opción fresca para tomar durante el día, acompañar comidas o tener lista en la heladera. Esta receta se prepara en minutos y se vuelve más rica con el reposo, cuando los sabores se integran.

Ingredientes (para 1 litro)

  • 1 litro de agua fría
  • 1 naranja
  • 1 rodaja fina de jengibre fresco
  • 1 cucharada de miel
  • Hielo a gusto
Naranja jengibre y miel
Receta para una bebida refrescante y rica.

Paso a paso de la receta

  1. La naranja se lava bien y se corta en rodajas finas, conservando la cáscara.
  2. El jengibre se pela y se corta en una rodaja bien fina.
  3. En una jarra se coloca el agua fría junto con la miel y se mezcla hasta disolver.
  4. Se incorporan las rodajas de naranja y el jengibre.
  5. Se deja reposar en la heladera al menos 30 minutos para que se infusionen los sabores.
  6. Se sirve bien fría, con hielo si se desea. ¡Y listo!

