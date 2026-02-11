Receta de agua saborizada con naranja, jengibre y miel para los días de calor
Una receta paso a paso súper sencilla de agua saborizada de naranja, jengibre y miel, para esos días cuando querés algo fresco y natural.
Nada mejor que una rica bebida natural para los días de calor cuando se busca algo refrescante y con sabor, sin recurrir a gaseosas ni jugos industriales. Es por eso que te traemos una opción fresca para tomar durante el día, acompañar comidas o tener lista en la heladera. Esta receta se prepara en minutos y se vuelve más rica con el reposo, cuando los sabores se integran.
Ingredientes (para 1 litro)
- 1 litro de agua fría
- 1 naranja
- 1 rodaja fina de jengibre fresco
- 1 cucharada de miel
- Hielo a gusto
Paso a paso de la receta
- La naranja se lava bien y se corta en rodajas finas, conservando la cáscara.
- El jengibre se pela y se corta en una rodaja bien fina.
- En una jarra se coloca el agua fría junto con la miel y se mezcla hasta disolver.
- Se incorporan las rodajas de naranja y el jengibre.
- Se deja reposar en la heladera al menos 30 minutos para que se infusionen los sabores.
- Se sirve bien fría, con hielo si se desea. ¡Y listo!