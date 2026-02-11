Receta de agua saborizada con naranja, jengibre y miel para los días de calor

Nada mejor que una rica bebida natural para los días de calor cuando se busca algo refrescante y con sabor, sin recurrir a gaseosas ni jugos industriales. Es por eso que te traemos una opción fresca para tomar durante el día, acompañar comidas o tener lista en la heladera. Esta receta se prepara en minutos y se vuelve más rica con el reposo, cuando los sabores se integran.