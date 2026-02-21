Lavarse la cara con agua fría: por qué no recomiendan hacerlo si querés una piel brillante
El secreto para una rutina de limpieza efectiva que promete dejar la piel hidratada y sin residuos.
La rutina de limpieza y cuidado de la piel ha tomado una gran importancia en el último tiempo. Cada vez más jóvenes y adultos incorporan limpiadores, sérums, cremas y protectores solares a su día a día, pero a veces cometen algunos errores que pueden afectar por completo la salud de su piel.
Desde hace tiempo circula una tendencia en redes que alienta a utilizar agua fría para lavar la cara como primer paso al despertar. Sin embargo, diferentes estudios y dermatólogos coinciden en que se disminuyen los efectos de la limpieza porque se contrae la piel y endurece el sebo, la sustancia aceitosa producida por las glándulas sebáceas.
La temperatura que debe tener el agua para mantener todo en orden debe rondar los 28° a 30°. Es recomendable porque permite que el jabón o gel de ducha actúe y facilite el enjuague completo del producto, sin dejar residuos que causan enrojecimiento, deshidratación o tirantez.
¿Cómo limpiarse la piel correctamente?
La rutina de limpieza es esencial para la salud de tu cutis y hay varias cuestiones que hay que considerar. Primero hay que comenzar con agua tibia y aplicar el limpiador facial durante 30 segundos, procurando que llegue a todos las partes del rostro. Luego hay que aclarar con agua tibia y secar con una toalla limpia a toquecitos.
Es importante abrazar los consejos de especialistas ya que no retirar los productos o secar la cara de una forma brusca, puede provocar que la piel envejezca rápidamente. Los malos hábitos se manifiestan en una piel más apagada y deshidratada, propensa a arrugas, comedones y más.
Sin embargo, si tu piel es sensible o contás con alguna condición, es recomendable que consultes con un especialista para que tenga en cuenta tu situación y te recete los productos adecuados para tu cutis.