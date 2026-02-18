No tirés la cáscara de la palta: el truco para dejar la piel brillante con pocos pasos

La palta contiene minerales y vitaminas que ayudan a nutrir y eliminar las células muertas de la piel.

La cáscara de la palta casi siempre termina en el tacho de basura, sin saber que se está perdiendo un recurso con propiedades terapéuticas, cosméticas y ecológicas que se pueden reutilizar fácilmente y sin un presupuesto enorme.

La cáscara de la palta tiene minerales como el potasio y el calcio, que actuán como fertilizantes naturales para potenciar el crecimiento de las plantas, aunque también es ideal para el compostaje ya que se descompone con facilidad comparado con cáscaras de otras frutas y verduras.

palta.jpg La cáscara de la palta contiene nutrientes esenciales para la piel y el cabello. Shuterstock Pero lo que pocos saben es que es una fuente de vitamina E y ácidos grasos, que nutren e hidratan la piel. A su vez, su composición funciona como un exfoliante natural que elimina las células muertas de la piel, siempre y cuando se trituren de forma correcta.

¿Cómo reutilizar la cáscara de palta? Hay diferentes formas de usar la cáscara de la palta para el cuidado personal. Una de las clásicas es crear un té antioxidante. Para eso tenés que hervir las cáscaras limpias en agua durante 10 minutos para activar las propiedades antiinflamatorias y digestivas, que ayudan a purificar la piel.

palta aguacate jardin.jpg Formas sencillas y económicas de usar la cáscara de palta. Shutterstock También se puede hacer un exfoliante suave. El primer paso es triturar la cáscara y mezclarla con una crema de uso diario o aceite para masajear la piel. Te recomendamos probar la mezcla en el brazo para comprobar que no te provoca reacciones alérgicas y evitar rojeces o infecciones.