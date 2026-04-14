A sus 22 años ya es sensación: la árbitra que revoluciona el fútbol

Nuevos perfiles, nuevas voces y más diversidad en el campo. La joven árbitra de 22 años que sorprende en Portugal.

No pasa desapercibida. En cada partido, todas las miradas se posan en ella. Beatriz Silva, con solo 22 años, se ganó un lugar en el fútbol profesional. Su historia mezcla disciplina, formación y presencia en el campo. Hoy es una de las árbitras más comentadas del fútbol en Portugal.

Más que una imagen: quién es la árbitra Beatriz Silva trabaja como árbitra asistente en la Liga BPI, la máxima categoría del fútbol femenino en su país. También suma experiencia en la tercera división masculina, un espacio exigente donde se prueba el nivel arbitral.

arbitra Su rol en el campo requiere precisión y preparación física. Los árbitros asistentes recorren varios kilómetros por partido. Deben tomar decisiones en segundos, muchas veces en jugadas ajustadas. El margen de error es mínimo.

Pero su perfil no termina ahí. Beatriz también es periodista en Sport TV Portugal. Se formó en Comunicación y Scouting, lo que le da una visión completa del juego. Conoce el fútbol desde adentro y desde el análisis.