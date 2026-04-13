Palta: quiénes deben evitar su consumo y por qué

La palta es saludable, pero no todos pueden consumirla sin riesgo. Conocé quiénes deberían evitarla o moderar su consumo y por qué.

La palta es un alimento ampliamente valorado por su aporte de grasas saludables, fibra y vitaminas. Sin embargo, no todas las personas pueden consumirla con la misma libertad, ya que en ciertos casos puede generar efectos no deseados o requerir moderación según el estado de salud.

Uno de los grupos que debe tener precaución son las personas con alergia al látex o a la propia palta. En estos casos puede presentarse el llamado síndrome látex-fruta, una reacción cruzada que puede provocar picazón en la boca, inflamación, malestar digestivo o, en situaciones más severas, reacciones alérgicas más intensas.

También deben tener especial cuidado quienes padecen enfermedad renal crónica avanzada. La palta contiene una cantidad considerable de potasio, un mineral que en exceso puede acumularse en sangre cuando los riñones no funcionan correctamente, generando un riesgo para la salud conocido como hiperpotasemia.

mascarilla de palta Palta. istockphoto Si bien es un alimento saludable, hay quienes no deberían consumir palta Las personas con trastornos digestivos sensibles, como el síndrome de intestino irritable, pueden experimentar molestias al consumir palta. Aunque es un alimento saludable, su contenido de grasas y ciertos compuestos fermentables puede provocar hinchazón, gases o diarrea en individuos sensibles, especialmente si se consume en grandes cantidades.