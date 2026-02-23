Furor por los Therian: la calle opina por qué generan tanto odio y violencia

¿Identidad o provocación? El fenómeno que divide las opiniones de los mendocinos entre el asombro y el odio desmedido en la esfera digital.

Bajo la sombra de los árboles de algunas de las plazas de la ciudad, buscamos la palabra de mendocinos y turistas tras el furor de unos videos que inundan los dispositivos móviles: adolescentes con máscaras y accesorios de perros, gatos, zorros, por mencionar algunos, sumado a comportamientos y movimientos animales. Es el fenómeno Therian, una identificación profunda con criaturas de la naturaleza que, lejos de ser un juego, se ha convertido en un blanco de agresiones sin precedentes en redes sociales.

Entre la confusión y el prejuicio frente al fenómeno Therian Therian Los Therian se enfrentan a una ola de insultos y amenazas por parte de los usuarios en redes sociales. Foto: Shutterstock "No es odio, es sentido común, eso es una estupidez, es la falta de coherencia, de sentido común de cosas importantes. No tienen cabeza para pensar, espero que sea una mala moda", comenta una hombre cerca de la plaza Chile. El odio en redes no parece estar dirigido a la práctica en sí, sino a la ruptura de la norma. Como señala un transeúnte mayor: "Con los tiempos que vivimos me parece una locura más. Con la edad que yo tengo no me cabe en la cabeza que un ser humano se pueda comportar así, entonces genera rechazo".

Qué opinaron los transeúntes de la ciudad de Mendoza sobre el odio que despiertan los Therian en redes: ¿De donde surge el odio a los therian? Milagros Lostes - MDZ Esta violencia, a menudo impulsada por el anonimato, encuentra en la tendencia Therian el "chivo expiatorio" perfecto para descargar frustraciones. La viralización en TikTok ha creado una cámara de eco donde la curiosidad se transforma rápidamente en burla o, peor aún, en amenazas directas. Para muchos mendocinos, la respuesta agresiva es un síntoma de una sociedad que ha perdido la capacidad de diálogo frente a lo que percibe como "extraño" o "ajeno" a la productividad cotidiana.

THERIAN Una máscara que, paradójicamente, revela la esencia interior frente a la mirada ajena. Shutterstock. Identidad en tiempos de exposición total A diferencia de otras subculturas, los Therian no buscan abandonar su humanidad, sino integrar una esencia que sienten propia. Sin embargo, en un mundo que exige definiciones binarias y éxitos inmediatos, esta fluidez resulta amenazante. "Lo que más me molesta es que se los ataca por no ser 'normales', cuando en realidad no le están haciendo daño a nadie; hay mucha bronca contenida en las redes", reflexiona una estudiante mientras cruza la Plaza Chile. Mientras que un hombre en su auto sentenció: "Por lo menos a mi no me generan odio, me llena de preguntas, es una falta de contención de la familia me parece".