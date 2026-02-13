Violencia sin límites: suspendieron las juntadas therian por miedo a las agresiones

La tendencia therian llegó a Mendoza y había dos encuentros programados en febrero: uno este viernes en el Parque General San Martín y otro el 20 en la Plaza Independencia . Sin embargo, los organizadores tuvieron que suspender los eventos por miedo a las agresiones , según confirmaron a MDZ.

En Mendoza , estaba previsto que los therians se reunieran dos veces en febrero. El primer encuentro estaba previsto para hoy en el costado sur de los portones del Parque San Martín. Era algo más acotado y privado. La próxima reunión iba a ser el viernes 20 de febrero en la Plaza Independencia y la convocatoria era abierta para todos los que quisieran participar.

La reunión therian de esta tarde era en los portones del Parque San Martín.

Esta tarde los chicos iban a ultimar detalles del encuentro masivo de la semana que viene, pero por temor a los ataques decidieron suspender las dos actividades. Por el momento, no planean una evento therian , pero están pensando en alquilar un salón para que sea una reunión privada.

Entre burlas, estupor y bullying, los therians quedaron en el centro de la escena los últimos días tras viralizarse videos de jóvenes en las plazas y parques de distintos puntos del país.

Esta situación despertó la violencia e ira de algunas personas que comenzaron a organizarse en grupos de WhatsApp para ir el 20 de febrero a la plaza Independencia a golpear a los therians.

“Patear therians el 20 febrero”, es el nombre del grupo de WhatsApp que, sin tapujos, invita a sus 438 miembros a ejercer actos de violencia contra los miembros de la tribu urbana. “Metan gente, nada de porno, nada de fierros”, advierten los administradores en el detalle de la información como una especie de reglas para no ser eliminado de la comunidad.

grupo de bullying contra therians Grupo de WhastApp para atacar therians. MDZ

Advertencia de los psicólogos

Esta semana, la licenciada en Psicología Aldana Ferreira (matrícula 4047) explicó a MDZ esta semana que es muy importante ordenar el vocabulario y bajar el volumen de la burla. “Lo primero es separar términos, porque en redes se usan mal y eso termina armando un juicio injusto”, dijo la especialista.

Además, insistió en la importancia de no patologizar una conducta típica de las tribus urbanas como fueron en su momento los floggers y emos donde los chicos comparten looks, formas de hablar, moverse con su grupo de pertenencia.

Juntada de therians en Buenos Aires

Qué es un therian

Los therians surgieron en Estados Unidos en los '90 y fueron ganando popularidad en todo el mundo con la ayuda de las redes sociales. En Argentina, el movimiento creció exponencialmente en las últimas semanas con encuentros presenciales en las provincias. En Mendoza, la reunión iba a ser el sábado a la tarde.

Un therian es una persona que se identifica de forma involuntaria con un ser no humano desde una conexión física, espiritual y psicológica sin que esto signifique un abandono de su condición humana y de sus responsabilidades cotidianas.

En los encuentros, los therians llevan máscaras, colas y -a veces- guantes de los animales con los que se identifican. Caminan en cuatro patas, no hablan, sino que se expresan con sonidos típicos de los animales y a veces trepan árboles.