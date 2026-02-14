Wilderkind: la tendencia inspirada en los therians que promete conquistar el 2026 y ya llegó a Argentina

Una tendencia que mezcla una fuerte conexión con la naturaleza y una estética silvestre que busca escapar de lo digital.

El fenómeno de los therians surgió en los '90 en comunidades de Internet vinculadas al concepto "otherkin" (una subcultura de personas que se identifican espiritual o psicológicamente como parcial o totalmente no humanas).

Más allá de los videos y memes virales, el movimiento de los therian sembró una semilla para una nueva tendencia. Estas personas que se sienten conectadas con diferentes animales han sido la fuente de inspiración para una nueva moda que ya llegó a la Argentina y promete redefinir la conexión humana con lo salvaje.

El Wilderkind es una estética que busca conquistar el 2026 y se traduce en “hijo de lo salvaje”. Se diferencia de otras tendencias porque no involucra disfraces de animales, sino que busca el equilibrio entre la vida moderna y la magia de los bosques a través de pequeños accesorios.

Wilderkind pinterest La tendencia que está inspirada en el fenómeno viral de los therians. Pinterest Esta moda ya ha conquistado las vidrieras con prendas de tonos naturales como verdes musgo y marrones, y texturas que imitan la piel o las escamas de los animales. En cuanto a la belleza, las uñas que emulan las texturas orgánicas, como alas de mariposa o pelaje de leopardo, o el maquillaje fawn-freckles que recuerda a las manchas de un ciervo, ya son furor en redes.

El origen de esta tendencia El Wilderkind nació en 2025 a partir de redes sociales como Pinterest y TikTok, y guarda una fuerte conexión con los comportamientos de la Generación Z y Alpha. Según el equipo de Pinterest y analistas de tendencias, el fenómeno surgió como una respuesta al agotamiento tecnológico de los más jóvenes y su fuerte necesidad de reconectar con la naturaleza.

uñas mariposas pinterest Las uñas que están en tendencia. Pinterest Esto lo dedujo a partir de las últimas búsquedas realizadas en la plataforma. Allí encontraron que las consultas relacionadas a las joyas con formas de insectos, el estampado de venado, las uñas de libélulas, outfits con flores y conjuntos inspirados en animales silvestres han crecido exponencialmente.