Valentina, la hija de Mario Pergolini, mostró la tendencia de la bikini cavada y más

Desde Florianópolis, la hija de Mario Pergolini, Valentina, apostó por una microbikini cavada y otra de las tendencias de la temporada.

Meses después del debut de Valentina Pergolini como actriz en el musical Despertar de primavera y de sorprender con una presentación junto al elenco en el programa de su papá, Otro día perdido, la hija de Mario Pergolini se mostró desde la arena brasileña.

En las últimas horas compartió un carrusel de fotos de sus vacaciones con amigas en Florianópolis, Brasil, y el foco estuvo puesto en su elección de traje de baño. Lució una clásica bikini negra lisa, que incluyó un corpiño triangular de breteles finos y bombacha cavada.

El detalle diferencial apareció en la forma de llevar la parte superior, levantada para generar un efecto underboob. Esto transformó un conjunto tradicional en una pieza de tendencia, alineada con lo que viene dominando el verano.

El look dejó ver su piercing de ombligo, que se trató de un diseño colgante con strass. Además, incorporó una flor natural en el pelo, que le dio un aire tipo caribeño y relajado.