Matías Martin protagonizó un tenso cruce con un cronista y todo estalló por Mario Pergolini: "Verdugos"

Matías Martin puso nuevamente sobre la mesa su viejo vínculo tirante con Mario Pergolini al charlar con Agustín "Rada" Aristarán en Todo pasa, el programa de radio que conduce por Urbana Play, y sus declaraciones generaron una gran repercusión.

En la entrevista, el conductor había hecho memoria sobre los años de competencia entre Metro y Rock & Pop. Allí describió cómo vivió aquella etapa y el vínculo con Pergolini, a quien definió como alguien que en otro momento era "más picante". También rememoró el clima interno que se generaba en la emisora.

"Metro apareció, se metió fuerte en un lugar... Pero todos nosotros que estábamos para hacer la estatua de Mario, de repente nos humilló, nos bardeó, nos boludeó a todos...", aseguró Martin. Y agregó: "En un momento era a todos menos a mí, después yo también entré. Estábamos para hacerle el monumento, pero nos mató a todos".

Fue entonces que Rodrigo Bar, cronista de Sálvese Quien Pueda, fue a buscar a Matías a la salida de la radio por sus dichos sobre Pergolini. Sin embargo, la reacción del periodista no fue de lo mejor.

"Antes de que te vayas... vos armaste un poquito de quilombo en tu programa recién. En la nota con Rada le tiraste un par de palos a Mario Pergolini ", le dijo el movilero. El comunicador, sorprendido por el planteo, respondió mientras se preparaba para irse: "No le tiré ningún palo".

Frente al móvil del ciclo que conduce Yanina Latorre, Matías Martin sostuvo que sus palabras estaban siendo malinterpretadas. El cronista intentó explicarle que buscaban su versión para evitar que el fragmento circulara sin contexto: "Yo te estoy dando el derecho a réplica porque vos dijiste esto y van a mandar el recorte y va a quedar raro si no... como que Matías Martin criticó duramente a Mario Pergolini". El conductor, molesto, cerró el intercambio con firmeza: "No, para nada. Poné el clip... Lo que digo al aire me hago cargo, pero vos me decís cosas que yo no dije".

Más tarde, ya en el estudio, Rodrigo Bar contó que el clima se tensó aún más cuando las cámaras dejaron de grabar. Según su relato, un amigo de Martin intervino y la conversación subió de tono. "Llegó un amigo de él, se bajó de la moto para saludarlo y, escudado en este amigo, empezó a hablarnos en un tono un poquito más elevado", comentó Bar. "Nos dijo 'verdugos' con la cámara apagada, nos dijo 'boludos', nos dijo 'mercenarios'", detalló el movilero sobre los supuestos dichos del conductor.