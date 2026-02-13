Kate Middleton y un look clásico que todas las mujeres aman: qué se puso y dónde

Kate Middleton visitó Castle Hill Academy con un look working sobrio y elegante que te puede servir de inspiración.

En el marco de la Semana de la Salud Mental Infantil 2026, Kate Middleton visitó la escuela infantil Castle Hill en New Addington, Croydon, en su rol como Patrona Real de Place2Be, organización dedicada a mejorar la salud mental en niños y jóvenes trabajando directamente con las escuelas. La aparición pública puso el foco en el mensaje, y su elección de vestuario acompañó esa intención con discreción.

Para evitar que una prenda desviara la atención de la causa, la princesa de Gales apostó por un look clásico. Lució la americana modelo "The Founder" de la marca vienesa Petar Petrov, confeccionada en lana, y que presentó una silueta ligeramente oversize, solapas clásicas con muesca, botonadura simple, bolsillos con solapa y hombros estructurados. Su precio original es de 1.390 euros.

La combinó con la camisa ‘Sienna’ de Boden, de algodón, con un corte recto no excesivamente ajustado, dobladillo curvo en la espalda, cuello clásico y puño ancho. Esta prenda tiene un precio de 79 euros y le dio un contraste sutil al conjunto.

En la parte inferior eligió pantalones en un marrón más oscuro que la americana, de corte recto, tiro medio y largo por los tobillos. Sumó un cinturón de piel con hebilla dorada que marcó la cintura con delicadeza, pero el detalle diferencial estuvo en el calzado: los "Nya Penny Loafers" de Boden, unos mocasines clásicos de piel marrón que desterraron por completo el tacón habitual en sus estilismos.

En joyería, llevó pendientes "Kiki Classics" de Kiki McDonough, con forma de pera y topacios azules color cielo engastados en oro amarillo de 18 quilates, con un precio de 405 euros. Al cuello, el modelo ‘Bali’ de Auree, un collar de oro amarillo de 9 quilates con piedra granate central, valorado en 806 euros.