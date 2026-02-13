Los fenómenos astronómicos imperdibles de febrero: mirá qué pasa en el cielo este mes

Febrero de 2026 ofrece un escenario privilegiado para quienes disfrutan de la observación astronómica, tanto a simple vista como con binoculares o telescopios. De acuerdo con las recomendaciones de la NASA , el cielo nocturno de este mes combina constelaciones icónicas, alineaciones planetarias poco frecuentes y fases lunares que favorecen la observación. A partir del 12 de febrero, varios de los eventos más destacados alcanzan su mejor momento, convirtiendo la segunda mitad del mes en una oportunidad ideal para mirar hacia arriba y reconectarse con el cosmos.

Desde ambos hemisferios, el firmamento de febrero se presenta especialmente activo, con fenómenos visibles poco después del atardecer y durante buena parte de la noche. La agencia espacial estadounidense destaca tres ejes principales: la presencia dominante de la constelación de Orión, un desfile planetario que se intensifica hacia fin de mes y cambios lunares que modifican las condiciones de observación.

Durante todo febrero, pero especialmente en la segunda quincena, la constelación de Orión ocupa un lugar central en el cielo nocturno. Conocida como “el cazador” en la mitología griega, es una de las figuras más fáciles de reconocer gracias a la alineación de tres estrellas que forman su cinturón: Mintaka, Alnilam y Alnitak, popularmente llamadas las Tres Marías.

La figura del cazador, Orión, da nombre a la constelación. Se distinguen las estrellas que componen el cinturón, Mintaka, Alnilam y Alnitak, también conocidas como las Tres Marías.

Por encima de este cinturón se destaca Betelgeuse, una supergigante roja que representa el hombro del cazador y que se encuentra entre las estrellas más brillantes del cielo. Su tonalidad rojiza la vuelve inconfundible incluso para observadores principiantes.

Según la NASA, febrero es uno de los mejores meses para identificar esta constelación desde el hemisferio norte, donde se la observa con claridad durante las noches de invierno mirando hacia el sur. En el hemisferio sur, Orión también es visible debido a su ubicación cercana al ecuador celeste, aunque su figura aparece invertida. Aun así, su forma característica permite reconocerla sin dificultad.

Un desfile planetario se intensifica hacia fines de febrero

Uno de los fenómenos más atractivos del mes ocurre a partir de mediados de febrero, cuando varios planetas comienzan a alinearse en el cielo nocturno, dando lugar a lo que la NASA describe como un desfile planetario.

En esta segunda mitad del mes, Saturno desciende gradualmente hacia el horizonte, mientras Venus y Mercurio ascienden y se concentran en la región oeste-suroeste poco después del atardecer. Júpiter, por su parte, se mantiene alto en el firmamento, destacándose por su brillo constante.

Hacia finales de febrero, la alineación se vuelve más evidente y ordenada, facilitando la identificación de varios planetas en una misma franja del cielo. Además, Urano, ubicado en el cielo austral, y Neptuno, cercano a Saturno, también forman parte de este desfile, aunque para observarlos será necesario utilizar binoculares o un telescopio, debido a su lejanía y menor brillo.

La NASA señala que estos planetas serán visibles desde ambos hemisferios poco después de la puesta del Sol, pero recomienda prestar especial atención a las noches despejadas de la última semana de febrero, cuando la configuración alcanza su punto más favorable.

Las fases de la Luna. Foto: Nasa

Fases de la Luna y cómo influyen en la observación

Las fases lunares juegan un papel clave en la observación astronómica, ya que la luminosidad de la Luna puede facilitar o dificultar la visibilidad de estrellas y planetas. Después del 12 de febrero, el calendario lunar ofrece dos momentos relevantes.

El 17 de febrero se producirá la Luna nueva, una fase especialmente valorada por astrónomos y aficionados, ya que la ausencia de brillo lunar permite observar con mayor nitidez constelaciones, cúmulos estelares y planetas. Es una de las mejores noches del mes para explorar el cielo profundo.

Luego, el 24 de febrero, llegará el cuarto menguante, cuando la Luna comienza a perder iluminación. Esta fase también ofrece buenas condiciones para la observación, especialmente durante la madrugada, cuando el cielo se oscurece progresivamente.

Consejos prácticos para observar el cielo en febrero

La NASA recomienda buscar lugares con baja contaminación lumínica, alejarse de las luces urbanas y permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante al menos 15 minutos. No es indispensable contar con equipamiento especializado: muchos de los fenómenos de febrero pueden apreciarse a simple vista, mientras que unos binoculares comunes pueden mejorar notablemente la experiencia.

También se sugiere observar el cielo poco después del atardecer, cuando los planetas comienzan a hacerse visibles, y consultar el pronóstico meteorológico para elegir noches despejadas.