Qué hacer en Mendoza: los mejores planes para el viernes 13 de febrero
La cartelera del domingo reúne espectáculos, música y entretenimiento para todos los gustos en Mendoza.
El verano sigue desplegando su agenda en la provincia con una programación que cruza experiencias inmersivas, comedias filosas, espectáculos tradicionales y propuestas al aire libre. La escena cultural se diversifica y ofrece alternativas para distintos públicos, consolidando a Mendoza como uno de los polos artísticos más activos de la temporada.
Estas son algunas de las propuestas destacadas que se podrán disfrutar el viernes 13 de febrero:
- Un montón de brujas volando por el cielo: A partir de esta anécdota, ambas irán develando parte de sus vidas atravesadas de frustraciones y dolores. En tono de humor negro cada enfrentamiento que se produce entre ellas, está cargado de golpes bajos que van deshilvanando sus historias y las de otras integrantes del fan club. Estas dos mujeres en pugna capaces de llegar a extremos insospechados por alcanzar un lugar, indagan en sus propias soledades y fracasos, cuestionando las estructuras del poder y el significado de la libertad en un contexto patriarcal. Sin embargo, cuando las llagas más profundas emergen, surge la sororidad como respuesta, encontrándolas en un abrazo que diluye las diferencias sociales para cicatrizar aquellas profundas heridas.
Donde: Teatro Municipal Julio Quintanilla (Plaza Independencia, Mendoza)
Horario: 21:30 horas
Entradas: general a $10.000 en Entradaweb
- Cómo hacer reír a un mendocino y no morir en el intento: Luego de muchos años de investigación hemos descubierto la más mejor fórmula para despertar el humor en el corazón único y particular de los mendocinos. Vení y fíjate si estamos en lo cierto.
Dónde: Espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)
Horario: 22:00 horas
Entradas: general a $12.000 en Entradaweb
- Vos, yo y el otro: El matrimonio de Hilario y Amparo cayó desde hace un tiempo en las redes de la rutina y la falta de motivación. Siguen juntos por inercia, en piloto automático. Amparo, en uno de sus intentos por salvar la relación, le propone a Hilario abrir la pareja y hacer un trío para despertar la pasión entre ellos o el interés o lo que sea que ello dispare. Hilario, buscará explicaciones a la propuesta de su mujer haciendo terapia con Victoria, una psicóloga muy particular y Amparo tratará de convencer al tímido Germán, un compañero de la oficina, de vivir la experiencia de un encuentro de pareja “de a tres”.
Dónde: Cine Teatro Imperial (Pescara 323, Maipú)
Horario: 22:00 horas
Entradas: a partir de $15.000 en Entradaweb