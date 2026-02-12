Cambió el DNI desde febrero: cómo hacerlo paso a paso

Desde el 1° de febrero , el Registro Nacional de las Personas ( Renaper ) implementó un nuevo formato para el Documento Nacional de Identidad, DNI , y el pasaporte argentino. La actualización, impulsada por el Gobierno nacional, no se limita a un cambio visual: incorpora nuevos estándares de seguridad y alinea los documentos con criterios internacionales.

La medida ya está vigente y, de cara a 2026, fija quiénes deberán actualizar obligatoriamente su documentación para evitar problemas en trámites y servicios.

La regla principal es clara: si tu DNI está vigente, no tenés que reemplazarlo solo por el cambio de diseño, salvo que ya esté cerca su vencimiento. Sin embargo, hay un grupo que sí entra en renovación obligatoria: mayores de 14 años que hayan emitido el documento en 2011 , ya que esos ejemplares tienen 15 años de validez desde su fecha de emisión. En la práctica, contar con un DNI vigente es clave para el acceso a trabajo, educación, salud pública y beneficios sociales, por lo que la renovación evita contratiempos.

En el caso de los menores, el esquema se mantiene con plazos concretos: la actualización se realiza entre los 5 y 8 años y luego al cumplir 14 . Para despejar dudas, la forma más simple es revisar el propio documento: la fecha de vencimiento figura en el frente del DNI, junto con los datos principales.

Los nuevos ejemplares empezaron a circular desde este 1° de febrero y, para obtenerlos, el Renaper indicó dos vías habituales: solicitar turno mediante la app Mi Argentina o acercarse a un Registro Civil o a un Centro de Documentación . El proceso es similar al de otras renovaciones y requiere presentarse el día asignado con la constancia de turno, si corresponde.

El paso a paso informado es el siguiente: elegir un Registro Civil dentro de tu jurisdicción o gestionar el turno desde Mi Argentina en un Centro de Documentación del Renaper; asistir en la fecha indicada; conservar la constancia de solicitud para hacer el seguimiento del trámite online en el sitio del organismo usando el ID; y esperar la entrega, que puede ser en el domicilio o en la oficina elegida. El retiro debe hacerlo el titular o, en su defecto, un mayor de 18 años con la constancia. Para trámites de menores de 14, deben concurrir con su representante legal y DNI.

Cuánto cuesta el DNI y qué cambia en seguridad

En materia de costos, el cuadro actualizado distingue por tipo de gestión. El DNI para recién nacidos (0 a 6 meses) es gratuito. El primer DNI y las actualizaciones obligatorias (5/8 y 14 años) cuestan $7.500, al igual que un ejemplar nuevo por cambios o rectificaciones. La rectificación de identidad de género no tiene costo en el primer trámite (desde el segundo, se abona). El CPI también es sin cargo, y la reposición por error u omisión se mantiene gratuita. Para quienes buscan rapidez, los valores suben: DNI exprés $18.500, DNI 24 hs $29.500 y DNI al instante $40.500.

Para extranjeros, la primera identificación y actualizaciones cuestan $14.000, el exprés $25.000, y la reposición por error u omisión continúa sin cargo. Desde el Ministerio del Interior aclararon, además, que los DNI y pasaportes actuales siguen siendo válidos para viajar, votar y realizar trámites civiles o comerciales.

El rediseño llega con un objetivo técnico: volver los documentos mucho más difíciles de falsificar, mediante impresión y resguardo de datos biométricos con tecnología actual.