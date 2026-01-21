De Argentina al espacio: así es Atenea, el satélite que participará en la misión lunar Artemis II de la NASA

Empezó la cuenta regresiva para el retorno de los seres humanos a la Luna en el marco de una nueva misión de la NASA. Argentina estará presente en tan histórico suceso, de la mano del microsatélite Atenea. Cómo es y qué función cumplirá.

El satélite fue desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), junto con instituciones y universidades nacionales.

Se avecina un evento astronómico histórico y la Argentina no se quedará afuera. En febrero, comenzará la misión Artemis II, de la mano de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio( NASA, por sus siglas en inglés), y un microsatélite diseñado en las universidades nacionales llegará al espacio junto al primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años.

Qué es la misión Artemis II La misión Artemis II está concebida como una prueba clave para el programa lunar de la NASA. Se trata de un vuelo de aproximadamente diez días de duración, que servirá para validar los sistemas que permitirán llevar a cabo futuras misiones humanas más complejas en el espacio profundo.

NASA Artemis.jpg El lanzamiento está previsto a partir del viernes 6 de febrero de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Estados Unidos. La ventana de lanzamiento se extenderá hasta fines de abril del mismo año.

Cómo es Atenea, el microsatélite diseñado en Argentina que irá al espacio Argentina participará en la misión espacial Artemis II de la NASA con el microsatélite Atenea, diseñado y construido en el país por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) en colaboración con instituciones científicas y universidades nacionales. El satélite formará parte de una misión histórica, al ser incluido como carga secundaria en el primer vuelo tripulado que orbitará la Luna en más de cinco décadas.

Atenea, el satélite argentino que participará en la misión lunar Artemis II, NASA Atenea viajará como carga secundaria a bordo del cohete Space Launch System (SLS) de la NASA. Argentina.gob Se trata de un CubeSat clase 12U, un tipo de microsatélite que viajará a bordo del Space Launch System (SLS), el cohete más potente construido hasta la fecha por la agencia espacial estadounidense. El dispositivo argentino ya fue integrado al sistema de despliegue y se encuentra en Estados Unidos, listo para ser lanzado al espacio.