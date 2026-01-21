De Argentina al espacio: así es Atenea, el satélite que participará en la misión lunar Artemis II de la NASA
Empezó la cuenta regresiva para el retorno de los seres humanos a la Luna en el marco de una nueva misión de la NASA. Argentina estará presente en tan histórico suceso, de la mano del microsatélite Atenea. Cómo es y qué función cumplirá.
Se avecina un evento astronómico histórico y la Argentina no se quedará afuera. En febrero, comenzará la misión Artemis II, de la mano de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio( NASA, por sus siglas en inglés), y un microsatélite diseñado en las universidades nacionales llegará al espacio junto al primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años.
Qué es la misión Artemis II
La misión Artemis II está concebida como una prueba clave para el programa lunar de la NASA. Se trata de un vuelo de aproximadamente diez días de duración, que servirá para validar los sistemas que permitirán llevar a cabo futuras misiones humanas más complejas en el espacio profundo.
Te Podría Interesar
El lanzamiento está previsto a partir del viernes 6 de febrero de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Estados Unidos. La ventana de lanzamiento se extenderá hasta fines de abril del mismo año.
Cómo es Atenea, el microsatélite diseñado en Argentina que irá al espacio
Argentina participará en la misión espacial Artemis II de la NASA con el microsatélite Atenea, diseñado y construido en el país por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) en colaboración con instituciones científicas y universidades nacionales. El satélite formará parte de una misión histórica, al ser incluido como carga secundaria en el primer vuelo tripulado que orbitará la Luna en más de cinco décadas.
Se trata de un CubeSat clase 12U, un tipo de microsatélite que viajará a bordo del Space Launch System (SLS), el cohete más potente construido hasta la fecha por la agencia espacial estadounidense. El dispositivo argentino ya fue integrado al sistema de despliegue y se encuentra en Estados Unidos, listo para ser lanzado al espacio.
Durante la primera etapa de la misión, Atenea será desplegado a más de 70.000 kilómetros de la Tierra. Esta distancia representa un récord para un satélite argentino. Su función principal será la validación de tecnologías críticas desarrolladas en el país para su aplicación en futuras misiones espaciales, con el objetivo de elevar el nivel de madurez tecnológica de distintos subsistemas nacionales.
Qué hará el satélite argentino en la misión Artemis II
Entre sus tareas específicas, Atenea medirá las dosis de radiación en órbitas profundas, evaluará el desempeño de componentes comerciales expuestos al ambiente espacial, recolectará datos del sistema GPS en órbitas de transferencia geoestacionaria y validará enlaces de comunicación de largo alcance necesarios para la exploración espacial más allá de la órbita terrestre baja.
El desarrollo de Atenea involucró a la Conae, a la empresa estatal VENG S.A. (Vehículo Espacial Nueva Generación), a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), al Instituto Argentino de Radioastronomía, a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y a la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).
“Nuestra participación en esta misión fortalece la proyección internacional de la Argentina y demuestra que contamos con el talento, la capacidad y la visión para ser parte de la nueva economía espacial”, expresó Darío Genua, titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.