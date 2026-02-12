Decoración monocromática: los colores que mejor funcionan

Pintar paredes, techos y molduras del mismo color es una de las grandes apuestas del diseño actual. El color drenching genera atmósferas profundas y sofisticadas, y elegir el tono correcto es clave. Diseñadores de interiores revelan cuáles son los colores que mejor funcionan para lograr este efecto y por qué.

Un azul suave "envuelve" las paredes y el techo de este dormitorio aportándole color y personalidad. Créditos: Brian Bieder y Maggie Griffin .

Color drenching (empapar) es una tendencia del diseño de interior que consiste en "empapar" un espacio mediante el uso intensivo de un solo color (o una gama de colores semejantes). Al aplicar el mismo color en paredes, techos, puertas, molduras e inclusive muebles lo que se logra es crear un ambiente monocromático envolvente

Los colores claros y empolvados son ideales para quienes buscan un resultado sereno sin perder impacto visual. El azul suave, por ejemplo, aporta calma y funciona muy bien en dormitorios o livings luminosos. Al cubrir todas las superficies, el espacio se percibe más amplio y armonioso, sin cortes visuales.

El color drenching transforma los ambientes al eliminar contrastes y crear una atmósfera envolvente y elegante.

Verdes y neutros con conexión natural

Los verdes apagados, como el oliva o el salvia, son grandes aliados del color drenching. Remiten a la naturaleza y generan una sensación envolvente y acogedora. Lo mismo sucede con los tonos topo y marrones terrosos, que aportan calidez y profundidad, especialmente en ambientes de descanso o lectura.

Colores intensos para un efecto dramático

Para quienes se animan a más, los colores profundos como el rojo oscuro o el caqui intenso crean espacios sofisticados y con carácter. Son perfectos para comedores, escritorios o bibliotecas, donde la iluminación controlada potencia el efecto teatral del color aplicado de manera uniforme.

rojo

Para destacar un esquema bañado en color, el rojo intenso es una buena opción , sobre todo con un acabado brillante. Funciona bien en habitaciones que se usan principalmente por la noche.Créditos: Pexels-

El color drenching no se trata solo de pintar todo de un mismo color, sino de crear una experiencia visual envolvente. Elegir el color adecuado según la luz, el uso del ambiente y la atmósfera deseada es la clave para lograr espacios modernos, elegantes y con identidad propia.