La mejor receta de panqueques para sorprender

Estos panqueques son el tipo de desayuno que justifica levantarse temprano los fines de semana. Para esta receta se debe dejar reposar la masa 10 minutos antes de cocinar. Apilalos en un plato, dejá que el dulce de leche se escurra por los bordes y servilos con un tenedor y cuchillo como en los diners estadounidenses. ¡Manos a la obra!