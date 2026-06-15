La mejor receta de panqueques para sorprender
Disfrutá de unos deliciosos panqueques de dulce de leche con esta receta perfecta para el desayuno o la merienda.
Estos panqueques son el tipo de desayuno que justifica levantarse temprano los fines de semana. Para esta receta se debe dejar reposar la masa 10 minutos antes de cocinar. Apilalos en un plato, dejá que el dulce de leche se escurra por los bordes y servilos con un tenedor y cuchillo como en los diners estadounidenses. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (8-10 panqueques)
Para los panqueques
- 1 taza de harina 0000
- 1 taza de leche
- 1 huevo
- 2 cucharadas de azúcar
- 2 cucharadas de manteca derretida (más extra para la sartén)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- Dulce de leche para rellenar
Para la banana caramelizada
- 2 bananas maduras, en rodajas de 1 cm
- 2 cucharadas de manteca
- 2 cucharadas de azúcar moreno
Paso a paso de la receta
- En un bowl, mezclá la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal. En otro bowl, batí el huevo con la leche y la manteca derretida. Verté los líquidos sobre los secos y mezclá hasta integrar. Van a quedar algunos grumos pequeños: no los rompas. Dejá reposar 10 minutos.
- Calentá una sartén antiadherente a fuego medio-bajo con un poco de manteca. Verté porciones de 1/4 taza de masa. Cociná hasta que aparezcan burbujas en la superficie y los bordes se sequen, aproximadamente 2 minutos. Volteá y cociná 1 minuto más hasta dorar. Repetí con el resto.
- En la misma sartén, derretí la manteca con el azúcar moreno a fuego medio. Agregá las rodajas de banana en una sola capa. Cociná 2 minutos por lado hasta que estén doradas y caramelizadas. Retirá con cuidado.
- Untá dulce de leche generosamente sobre cada panqueque caliente. Apilá 2 o 3 por porción, intercalando rodajas de plátano caramelizado entre capas.
- Colocá las pilas en platos, decorá con más banana caramelizada encima, un hilo de dulce de leche y serví inmediatamente. ¡Y listo!