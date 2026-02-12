Receta de cocido lebaniego original: ingredientes y preparación auténtica
Prepara esta receta paso a paso de cocido lebaniego, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de cocido lebaniego es un plato tradicional del norte de España, reconocido por su sabor intenso y su combinación nutritiva de garbanzos, carnes y verduras. Ideal para días fríos, ofrece una experiencia reconfortante que reúne historia, cultura y cocina casera en cada cucharada deliciosa y abundante.
Ingredientes para un cocido lebaniego perfecto
Rinde 6 porciones.
- 500 g de garbanzos secos.
- 300 g de carne de res (morcillo o jarrete).
- 250 g de tocino fresco.
- 1 chorizo fresco (150 g).
- 1 morcilla (150 g).
- 1 hueso de jamón.
- 1 hueso de rodilla de res.
- 1 repollo pequeño (aprox. 600 g).
- 3 papas medianas (500 g).
- 2 zanahorias.
- 1 cebolla entera.
- 2 dientes de ajo.
- 1 hoja de laurel.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- Sal al gusto.
- Agua suficiente para la cocción (aprox. 3 litros).
Paso a paso ¡muy fácil!
- Coloca los garbanzos en remojo con abundante agua durante al menos 12 horas.
- Escurre los garbanzos y colócalos en una olla grande con agua limpia.
- Agrega la carne de res, el tocino, el hueso de jamón, el hueso de rodilla, la cebolla entera, los ajos y la hoja de laurel.
- Cocina a fuego medio hasta que comience a hervir, retirando la espuma que se forme en la superficie.
- Reduce el fuego y cocina durante 1 hora y media.
- Añade el chorizo y la morcilla, y continúa la cocción por 30 minutos más.
- Incorpora las zanahorias en rodajas y las papas peladas en trozos grandes. Cocina 20 minutos.
- Agrega el repollo cortado en tiras y cocina hasta que los garbanzos y las verduras estén tiernos.
- Rectifica la sal y añade el pimentón dulce al final, mezclando suavemente.
- Retira los huesos y corta las carnes en porciones.
- Sirve el caldo primero como sopa y luego los garbanzos, verduras y carnes como plato principal.
De la cocina a la mesa
El cocido lebaniego es una preparación contundente que refleja la tradición culinaria de Cantabria y su aprovechamiento de ingredientes locales. Esta elaboración destaca por su equilibrio entre legumbres, carnes y verduras, logrando un resultado sabroso y nutritivo. Respetar los tiempos de cocción permite que los sabores se integren adecuadamente, obteniendo un caldo profundo y aromático. Es un plato ideal para compartir en familia, especialmente en temporadas frías. Además, puede prepararse con anticipación, ya que su sabor mejora al reposar. Servido en dos tiempos, convierte cualquier comida en una experiencia completa y reconfortante. ¡A disfrutar!