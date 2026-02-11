Receta de paella mixta tradicional con mariscos y carne

Esta receta de paella mixta combina lo mejor del mar y la tierra en un plato tradicional lleno de sabor, color y aroma. Perfecta para reuniones familiares o celebraciones especiales, ofrece un equilibrio delicioso entre carnes , mariscos y arroz perfectamente sazonado. Ideal para compartir y disfrutar juntos en cualquier ocasión.

El secreto de una buena receta de paella está en no remover el arroz durante la cocción para lograr la textura adecuada.

1- Calienta el aceite de oliva en una paellera o sartén amplia a fuego medio.

2- Agrega el pollo y el cerdo, sazona con sal y pimienta, y cocina hasta que estén dorados.

3- Incorpora el ajo picado y sofríe durante 1 minuto.

4- Añade los pimientos y cocina por 3 minutos hasta que se ablanden ligeramente.

5- Agrega el tomate rallado y cocina hasta que reduzca y forme un sofrito espeso.

6- Incorpora el arroz y mezcla bien para que absorba los sabores.

7- Añade el pimentón y el azafrán previamente disuelto en un poco de caldo.

8- Vierte el caldo caliente y distribuye los ingredientes de manera uniforme. No mezcles más.

9- Cocina a fuego medio durante 10 minutos.

10- Agrega los camarones, mejillones, calamares y chícharos.

11- Cocina a fuego bajo durante 8–10 minutos más, hasta que el arroz esté en su punto y el líquido se haya absorbido.

12- Retira del fuego, cubre con un paño limpio y deja reposar 5 minutos antes de servir.

13- Decora con rodajas de limón y sirve caliente.

La receta original de paella no incluía mariscos; la versión mixta surgió como una adaptación moderna más completa.

De la cocina a la mesa

Preparar esta paella mixta es una experiencia culinaria que reúne técnicas sencillas con ingredientes frescos y variados. Al respetar los tiempos de cocción y el orden de incorporación, se logra un arroz suelto, sabroso y lleno de matices. Este plato no solo alimenta, sino que también crea momentos memorables alrededor de la mesa. Puedes adaptarlo según tus preferencias, ajustando mariscos o carnes disponibles sin perder su esencia tradicional. Servida caliente y recién hecha, la paella se convierte en el centro de cualquier celebración, demostrando que la cocina casera siempre conquista corazones. ¡A disfrutar!