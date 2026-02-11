Receta de paella mixta tradicional con mariscos y carne
Prepara esta receta paso a paso de paella mixta, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de paella mixta combina lo mejor del mar y la tierra en un plato tradicional lleno de sabor, color y aroma. Perfecta para reuniones familiares o celebraciones especiales, ofrece un equilibrio delicioso entre carnes, mariscos y arroz perfectamente sazonado. Ideal para compartir y disfrutar juntos en cualquier ocasión.
Ingredientes para una paella mixta perfecta
Rinde 6 porciones.
- 2 tazas de arroz de grano medio (400 g).
- 300 g de pechuga de pollo en trozos.
- 200 g de carne de cerdo en cubos.
- 200 g de camarones limpios.
- 200 g de mejillones limpios.
- 150 g de calamares en rodajas.
- 1 pimiento rojo en tiras.
- 1 pimiento verde en tiras.
- 1 tomate grande rallado.
- 3 dientes de ajo picados.
- 1/2 taza de chícharos (80 g).
- 1 litro de caldo de pollo caliente.
- 1/2 cucharadita de hebras de azafrán o 1 cucharadita de colorante.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- 4 cucharadas de aceite de oliva.
- Sal al gusto.
- Pimienta al gusto.
- 1 limón en rodajas para servir.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Calienta el aceite de oliva en una paellera o sartén amplia a fuego medio.
2- Agrega el pollo y el cerdo, sazona con sal y pimienta, y cocina hasta que estén dorados.
3- Incorpora el ajo picado y sofríe durante 1 minuto.
4- Añade los pimientos y cocina por 3 minutos hasta que se ablanden ligeramente.
5- Agrega el tomate rallado y cocina hasta que reduzca y forme un sofrito espeso.
6- Incorpora el arroz y mezcla bien para que absorba los sabores.
7- Añade el pimentón y el azafrán previamente disuelto en un poco de caldo.
8- Vierte el caldo caliente y distribuye los ingredientes de manera uniforme. No mezcles más.
9- Cocina a fuego medio durante 10 minutos.
10- Agrega los camarones, mejillones, calamares y chícharos.
11- Cocina a fuego bajo durante 8–10 minutos más, hasta que el arroz esté en su punto y el líquido se haya absorbido.
12- Retira del fuego, cubre con un paño limpio y deja reposar 5 minutos antes de servir.
13- Decora con rodajas de limón y sirve caliente.
De la cocina a la mesa
Preparar esta paella mixta es una experiencia culinaria que reúne técnicas sencillas con ingredientes frescos y variados. Al respetar los tiempos de cocción y el orden de incorporación, se logra un arroz suelto, sabroso y lleno de matices. Este plato no solo alimenta, sino que también crea momentos memorables alrededor de la mesa. Puedes adaptarlo según tus preferencias, ajustando mariscos o carnes disponibles sin perder su esencia tradicional. Servida caliente y recién hecha, la paella se convierte en el centro de cualquier celebración, demostrando que la cocina casera siempre conquista corazones. ¡A disfrutar!