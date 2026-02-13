Presenta:

Sopa de ajo española tradicional: receta fácil y auténtica

Prepara esta receta paso a paso de sopa de ajo, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.

Candela Spann

Esta receta nació como un plato humilde preparado por campesinos españoles para combatir el frío.

La receta de sopa de ajo es un clásico reconfortante de la gastronomía ibérica, ideal para días frescos y reuniones familiares. Con ingredientes sencillos y mucho sabor, este plato humilde demuestra cómo la cocina tradicional transforma elementos básicos en una experiencia cálida, aromática y profundamente deliciosa.

En algunas regiones, la receta se prepara con jamón serrano para intensificar el sabor.

Ingredientes para una sopa de ajo perfecta

Rinde 4 porciones.

  • 6 dientes de ajo grandes, laminados.
  • 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen (60 ml).
  • 1 cucharadita de pimentón dulce.
  • 1 pizca de pimentón picante (opcional).
  • 150 g de pan rústico del día anterior, en rebanadas.
  • 1 litro de caldo de pollo o caldo de verduras.
  • 4 huevos.
  • Sal al gusto.
  • Pimienta negra al gusto.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Calienta el aceite de oliva en una olla grande a fuego medio.

2- Agrega los ajos laminados y sofríe hasta que estén dorados, cuidando que no se quemen.

3- Incorpora el pimentón dulce (y el picante si lo deseas), mezcla rápidamente para evitar que se queme.

4- Añade el pan en rebanadas y revuelve para que absorba el aceite y los sabores.

5- Vierte el caldo caliente y cocina a fuego medio durante 10 minutos.

6- Ajusta la sal y la pimienta al gusto.

7- Casca los huevos directamente en la sopa y cocina durante 3–4 minutos hasta que la clara esté firme y la yema ligeramente líquida.

8- Sirve caliente, procurando que cada plato tenga un huevo.

Tradicionalmente, esta receta se servía en cazuelas de barro para conservar mejor el calor.

De la cocina a la mesa

Esta sopa de ajo es mucho más que un plato sencillo; representa tradición, aprovechamiento y sabor auténtico. Preparar esta receta permite disfrutar de una combinación equilibrada entre el aroma intenso del ajo, la suavidad del pan y la riqueza del huevo pochado. Además, es una opción económica y nutritiva que se adapta fácilmente a distintos gustos, ya sea añadiendo un toque picante o utilizando caldo vegetal. Ideal como entrada o cena ligera, esta preparación demuestra que la cocina tradicional no necesita complicaciones para conquistar el paladar y brindar una experiencia cálida y reconfortante. ¡A disfrutar!

