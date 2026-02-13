Sopa de ajo española tradicional: receta fácil y auténtica

La receta de sopa de ajo es un clásico reconfortante de la gastronomía ibérica, ideal para días frescos y reuniones familiares. Con ingredientes sencillos y mucho sabor, este plato humilde demuestra cómo la cocina tradicional transforma elementos básicos en una experiencia cálida, aromática y profundamente deliciosa.

En algunas regiones, la receta se prepara con jamón serrano para intensificar el sabor.

1- Calienta el aceite de oliva en una olla grande a fuego medio.

2- Agrega los ajos laminados y sofríe hasta que estén dorados, cuidando que no se quemen.

3- Incorpora el pimentón dulce (y el picante si lo deseas), mezcla rápidamente para evitar que se queme.

4- Añade el pan en rebanadas y revuelve para que absorba el aceite y los sabores.

5- Vierte el caldo caliente y cocina a fuego medio durante 10 minutos.

6- Ajusta la sal y la pimienta al gusto.

7- Casca los huevos directamente en la sopa y cocina durante 3–4 minutos hasta que la clara esté firme y la yema ligeramente líquida.

8- Sirve caliente, procurando que cada plato tenga un huevo.

Tradicionalmente, esta receta se servía en cazuelas de barro para conservar mejor el calor.

De la cocina a la mesa

Esta sopa de ajo es mucho más que un plato sencillo; representa tradición, aprovechamiento y sabor auténtico. Preparar esta receta permite disfrutar de una combinación equilibrada entre el aroma intenso del ajo, la suavidad del pan y la riqueza del huevo pochado. Además, es una opción económica y nutritiva que se adapta fácilmente a distintos gustos, ya sea añadiendo un toque picante o utilizando caldo vegetal. Ideal como entrada o cena ligera, esta preparación demuestra que la cocina tradicional no necesita complicaciones para conquistar el paladar y brindar una experiencia cálida y reconfortante. ¡A disfrutar!