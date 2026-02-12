Ramen casero tradicional: receta completa para principiantes

Esta receta de ramen casero combina un caldo aromático, fideos suaves y acompañamientos llenos de sabor en un plato reconfortante y equilibrado. Inspirado en la cocina japonesa, es ideal para preparar en casa con ingredientes accesibles. Perfecto para disfrutar una comida caliente, completa y deliciosa.

Cada región japonesa adapta la receta con distintos tipos de caldo, como shoyu, miso o tonkotsu.

1 litro y medio de caldo de pollo.

200 g de carne de cerdo en tiras o pechuga de pollo.

2 cucharadas de salsa de soya.

1 cucharada de pasta de miso (opcional).

1 cucharadita de jengibre fresco rallado.

2 dientes de ajo picados.

1 cucharada de aceite de sésamo.

1 cebollín en trozos grandes.

Para el ramen:

400 g de fideos para ramen.

2 huevos.

1 taza de espinaca fresca.

1 taza de maíz dulce cocido.

1 zanahoria en tiras finas.

2 cebollines picados finamente.

1 hoja de alga nori por porción (opcional).

Semillas de sésamo al gusto.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- En una olla grande, calienta el aceite de sésamo a fuego medio.

2- Agrega el ajo y el jengibre, y sofríe durante 1 minuto hasta que liberen su aroma.

3- Incorpora la carne y cocina hasta que esté ligeramente dorada.

4- Añade el caldo de pollo, la salsa de soya, la pasta de miso y el cebollín en trozos. Cocina a fuego bajo durante 20 minutos.

5- Mientras tanto, hierve los huevos durante 6–7 minutos para que la yema quede ligeramente cremosa. Enfría, pela y reserva.

6- Cocina los fideos según las instrucciones del paquete, escúrrelos y resérvalos.

7- Retira el cebollín del caldo y ajusta la sal si es necesario.

8- Divide los fideos en cuatro tazones.

9- Vierte el caldo caliente con la carne sobre los fideos.

10- Añade medio huevo por porción, espinaca, maíz, zanahoria, cebollín picado, alga nori y semillas de sésamo.

11- Sirve inmediatamente.

Una buena receta de ramen recomienda preparar los ingredientes por separado para mantener sus texturas y sabores definidos.

De la cocina a la mesa

Preparar ramen casero permite disfrutar un plato lleno de tradición y sabor con un toque personal. La clave está en lograr un caldo equilibrado y aromático, que sirva como base para integrar los demás ingredientes. Esta versión simplificada facilita su elaboración sin perder autenticidad, convirtiéndolo en una opción práctica para cualquier día. Además, es una receta versátil que admite variaciones como mariscos, tofu o diferentes vegetales según preferencia. Servido bien caliente, el ramen se transforma en una experiencia reconfortante y nutritiva. Ideal para compartir en familia o disfrutar en momentos de antojo. Siempre resulta satisfactorio y delicioso. ¡A disfrutar!