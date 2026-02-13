Budín de banana casero: la receta perfecta para la merienda
Aprendé a hacer un budín de banana esponjoso y bien húmedo, con esta receta de ingredientes simples para acompañar el mate o el café.
Nada más rico que un buen budín de banana, que además es uno de esos infaltables de la cocina. Tiene una receta rendidora, fácil y súper adaptable, porque se le pueden sumar nueces, chips de chocolate o un toque de canela, pero incluso en su versión más clásica funciona impecable. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes (molde de budín mediano)
- 3 bananas bien maduras
- 2 huevos
- 150 g de azúcar
- 100 ml de aceite neutro o 100 g de manteca derretida
- 200 g de harina 0000
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- Opcional: 50 g de nueces o chips de chocolate
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá y enhariná un molde de budín.
- Pisá las bananas en un bowl hasta obtener un puré sin grumos grandes.
- Agregá los huevos y el azúcar, y mezclá hasta integrar bien.
- Incorporá el aceite o la manteca derretida junto con la esencia de vainilla.
- En otro recipiente mezclá la harina, el polvo de hornear y la pizca de sal.
- Sumá los ingredientes secos a la mezcla húmeda en dos tandas, integrando sin batir de más.
- Si querés, agregá nueces o chips de chocolate.
- Volcá la preparación en el molde y emparejá la superficie.
- Horneá durante 40 a 50 minutos, hasta que al insertar un palillo salga seco.
- Retirá del horno y dejá enfriar antes de desmoldar. ¡Y listo!