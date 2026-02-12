¡Fresco y floral! receta de helado de lavanda perfecto para el verano
Convertí tu mesa de verano en una experiencia gourmet con esta receta de helado de lavanda casero, perfumado y perfecto para días calurosos.
El verano invita a probar sabores frescos y diferentes. Esta receta de helado de lavanda es ideal para quienes buscan un postre delicado, aromático y original. Su textura cremosa y su perfume floral lo convierten en una opción perfecta para sorprender en reuniones o disfrutar en casa con algo dulce y bien frío.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
- 400 ml de crema de leche.
- 200 ml de leche entera.
- 120 g de azúcar.
- 1 cucharada de flores de lavanda comestibles.
- 3 yemas.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 pizca de sal.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. En una olla colocá la leche, la crema y las flores de lavanda. Llevá a fuego bajo hasta que esté caliente sin hervir.
2. Retirá del fuego, tapá y dejá infusionar 15 minutos para que la lavanda libere su aroma.
3. Colá la preparación y descartá las flores. Volvé a calentar suavemente.
4. En un bowl, batí las yemas con el azúcar hasta que la mezcla esté clara y cremosa.
5. Volcá de a poco la leche caliente sobre las yemas, mezclando sin parar para evitar que se cocinen.
6. Llevá todo nuevamente a la olla y cociná a fuego bajo hasta que espese levemente y cubra la cuchara.
7. Retirá del fuego, agregá vainilla y una pizca de sal. Dejá enfriar por completo.
8. Llevá al freezer en un recipiente tapado. Revolvé cada 40 minutos durante 3 horas para evitar cristales.
9. Una vez cremoso, dejá congelar hasta lograr la textura ideal.
De la cocina a tu mesa
La lavanda se usa en repostería desde la Edad Media por su aroma relajante y floral. Conservá el helado en el freezer bien tapado hasta 2 semanas. Para servir en verano, sacalo unos minutos antes y así lograrás una textura más cremosa y fácil de disfrutar. ¡Pasá a ser la estrella con este postre!.