¡Fresco y floral! receta de helado de lavanda perfecto para el verano

Convertí tu mesa de verano en una experiencia gourmet con esta receta de helado de lavanda casero, perfumado y perfecto para días calurosos.

Candela Spann

El más original: receta de helado de lavanda que conquista el verano

El verano invita a probar sabores frescos y diferentes. Esta receta de helado de lavanda es ideal para quienes buscan un postre delicado, aromático y original. Su textura cremosa y su perfume floral lo convierten en una opción perfecta para sorprender en reuniones o disfrutar en casa con algo dulce y bien frío.

Un sabor diferente para sorprender
Muchos chefs gourmet reinventan la receta de helado de lavanda combinándola con miel, limón o frutos rojos para potenciar su sabor.

Rinde: 6 porciones

Ingredientes

  • 400 ml de crema de leche.
  • 200 ml de leche entera.
  • 120 g de azúcar.
  • 1 cucharada de flores de lavanda comestibles.
  • 3 yemas.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 1 pizca de sal.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. En una olla colocá la leche, la crema y las flores de lavanda. Llevá a fuego bajo hasta que esté caliente sin hervir.

2. Retirá del fuego, tapá y dejá infusionar 15 minutos para que la lavanda libere su aroma.

3. Colá la preparación y descartá las flores. Volvé a calentar suavemente.

4. En un bowl, batí las yemas con el azúcar hasta que la mezcla esté clara y cremosa.

5. Volcá de a poco la leche caliente sobre las yemas, mezclando sin parar para evitar que se cocinen.

6. Llevá todo nuevamente a la olla y cociná a fuego bajo hasta que espese levemente y cubra la cuchara.

7. Retirá del fuego, agregá vainilla y una pizca de sal. Dejá enfriar por completo.

8. Llevá al freezer en un recipiente tapado. Revolvé cada 40 minutos durante 3 horas para evitar cristales.

9. Una vez cremoso, dejá congelar hasta lograr la textura ideal.

Sutíl y delicado
La receta de helado de lavanda se inspira en la pastelería francesa, donde las flores se usan desde hace siglos en postres delicados.

De la cocina a tu mesa

La lavanda se usa en repostería desde la Edad Media por su aroma relajante y floral. Conservá el helado en el freezer bien tapado hasta 2 semanas. Para servir en verano, sacalo unos minutos antes y así lograrás una textura más cremosa y fácil de disfrutar. ¡Pasá a ser la estrella con este postre!.

