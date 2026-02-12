Para fanáticos del dulce: receta de brownie de chocolate blanco veraniego
Inspirate este verano con una receta de brownie de chocolate blanco húmeda y deliciosa, perfecta para disfrutar en cualquier momento del día.
El verano invita a preparar postres dulces, simples y bien tentadores. Esta receta de brownie de chocolate blanco es ideal para quienes aman los sabores suaves y cremosos. Con una textura húmeda y un perfume irresistible, es perfecto para compartir en meriendas, picadas dulces o como postre fresco después de una comida liviana.
Rinde: 9 porciones
Te Podría Interesar
Ingredientes
- 200 g de chocolate blanco.
- 120 g de manteca.
- 150 g de azúcar.
- 3 huevos.
- 180 g de harina 0000.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 pizca de sal.
- 80 g de nueces o chips de chocolate blanco (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá un molde cuadrado o rectangular.
2. Derretí el chocolate blanco junto con la manteca a baño María o en microondas, mezclando hasta lograr una crema lisa.
3. En un bowl, batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté clara y espumosa.
4. Sumá la esencia de vainilla y el chocolate derretido. Mezclá bien hasta integrar.
5. Agregá la harina tamizada y la pizca de sal. Integrá con espátula en forma envolvente.
6. Incorporá las nueces o chips si te gustan bien cargados de sabor.
7. Volcá la preparación en el molde y emparejá la superficie.
8. Horneá durante 25 a 30 minutos. El centro debe quedar húmedo para lograr un brownie bien cremoso.
9. Dejá enfriar antes de cortar en cuadrados prolijos.
De la cocina a tu mesa
El brownie nació en Estados Unidos por un error de repostería al olvidar el polvo de hornear. Para conservarlo en verano, guardalo en un recipiente hermético hasta 3 días a temperatura ambiente o 5 días en heladera. También podés freezarlo en porciones y tener siempre algo dulce listo. ¡Y a distrutarlo!.