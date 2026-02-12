Para fanáticos del dulce: receta de brownie de chocolate blanco veraniego.

El verano invita a preparar postres dulces , simples y bien tentadores. Esta receta de brownie de chocolate blanco es ideal para quienes aman los sabores suaves y cremosos. Con una textura húmeda y un perfume irresistible, es perfecto para compartir en meriendas, picadas dulces o como postre fresco después de una comida liviana.

La receta de brownie de chocolate blanco se hizo viral en redes por su color claro y su textura súper húmeda.

1. Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá un molde cuadrado o rectangular.

2. Derretí el chocolate blanco junto con la manteca a baño María o en microondas, mezclando hasta lograr una crema lisa.

3. En un bowl, batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté clara y espumosa.

4. Sumá la esencia de vainilla y el chocolate derretido. Mezclá bien hasta integrar.

5. Agregá la harina tamizada y la pizca de sal. Integrá con espátula en forma envolvente.

6. Incorporá las nueces o chips si te gustan bien cargados de sabor.

7. Volcá la preparación en el molde y emparejá la superficie.

8. Horneá durante 25 a 30 minutos. El centro debe quedar húmedo para lograr un brownie bien cremoso.

9. Dejá enfriar antes de cortar en cuadrados prolijos.

Lucite con este brownie Algunos chefs gourmet reinventan la receta de brownie de chocolate blanco agregando limón o coco para un toque diferente. Imagen creada por IA - MDZ

De la cocina a tu mesa

El brownie nació en Estados Unidos por un error de repostería al olvidar el polvo de hornear. Para conservarlo en verano, guardalo en un recipiente hermético hasta 3 días a temperatura ambiente o 5 días en heladera. También podés freezarlo en porciones y tener siempre algo dulce listo. ¡Y a distrutarlo!.