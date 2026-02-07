El huevo poché: técnica precisa para un clásico de la cocina

Con pocos pasos y un tiempo de cocción preciso, los huevos poché son una opción deliciosa para consumirlos en cualquier momento del día.

El huevo poché es una de las preparaciones más elegantes y valoradas de la gastronomía clásica. De apariencia simple pero ejecución delicada, este método de cocción permite obtener una clara suave que envuelve una yema líquida, logrando un equilibrio perfecto entre textura y sabor. Aunque suele asociarse a la alta cocina, su preparación en el hogar es posible si se respetan ciertos principios técnicos fundamentales.

La clave para lograr un huevo poché perfecto El primer aspecto clave es la frescura del huevo. Cuanto más fresco sea, más firme será la clara y mayor facilidad habrá para que conserve su forma durante la cocción. Se recomienda utilizar huevos a temperatura ambiente, ya que esto favorece una cocción más uniforme.

huevos (1) Para la cocción, se debe calentar agua en una olla amplia hasta alcanzar el punto previo al hervor. El agua no debe burbujear de manera intensa; lo ideal es que se mantenga a una temperatura cercana a los 80–90 °C. En este punto, se añade una pequeña cantidad de vinagre blanco o de alcohol. Si bien el vinagre no altera el sabor final, cumple una función técnica esencial: ayuda a que la clara coagule con mayor rapidez.

El huevo debe romperse previamente en un recipiente pequeño. Luego, se genera un suave remolino en el agua con ayuda de una cuchara y se desliza el huevo con cuidado en el centro. Este movimiento permite que la clara se envuelva naturalmente alrededor de la yema, otorgándole la forma característica del huevo poché.

huevos (2) Atención al tiempo de cocción El tiempo de cocción es breve y preciso: entre 2 minutos y 30 segundos y 3 minutos, dependiendo del tamaño del huevo. Transcurrido ese tiempo, se retira con una espumadera y se apoya sobre papel absorbente para eliminar el exceso de agua.