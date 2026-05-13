Una mansión histórica, tango en vivo y entrada gratis: el plan que crece en Mendoza

El tango tiene la capacidad de transformar cualquier espacio. Pero cuando la música, la danza y la arquitectura histórica conviven bajo un mismo techo, la experiencia adquiere otra dimensión. Eso es lo que ocurre cada jueves de mayo en el Museo Carlos Alonso – Mansión Stoppel , donde el ciclo “Espacios en movimiento” convirtió a uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de la Ciudad de Mendoza en un escenario íntimo para vivir el tango de cerca.

Con entrada gratuita y una propuesta que mezcla conciertos en vivo, parejas de baile y un entorno cargado de historia, las noches de tango en la mansión ubicada sobre avenida Emilio Civit comenzaron a consolidarse como uno de los planes culturales más atractivos de la temporada.

Lejos del silencio habitual de las salas de exposición, el Museo Carlos Alonso modifica completamente su atmósfera durante el ciclo. Las galerías, escaleras y espacios interiores se transforman en parte de una escena donde el tango deja de ser solamente música para convertirse en experiencia.

La propuesta apuesta a generar cercanía entre artistas y espectadores. No hay grandes distancias ni estructuras teatrales tradicionales: el público comparte el espacio con músicos y bailarines, en un formato mucho más próximo y emocional.

Esa intimidad es parte del diferencial. Ver una pareja de tango desplazarse dentro de una casona patrimonial o escuchar una guitarra resonando entre obras de arte produce una sensación difícil de replicar en otros escenarios culturales de Mendoza.

Espacios en movimiento - tango (1) La cantante María Alejandra Peralta.

Tango en vivo y artistas destacados del tango mendocino

La próxima fecha del ciclo será el jueves 14 de mayo a las 20.30 y tendrá como protagonistas a la cantante María Alejandra Peralta y al guitarrista Pablo Budini, acompañados por los bailarines Paola Valdivia y Javier Jofré.

Peralta cuenta con una extensa trayectoria vinculada al tango y al folclore, con presentaciones en festivales provinciales y participaciones internacionales recientes, como su actuación en Valparatango 2026, en Chile.

Budini, por su parte, es uno de los músicos mendocinos más reconocidos dentro de la guitarra popular argentina. Su recorrido artístico combina tango y folclore con influencias de referentes históricos de la música cuyana y rioplatense.

La experiencia se completa con la presencia de Valdivia y Jofré, una de las parejas de tango más destacadas de Mendoza. Con más de dos décadas de trayectoria, fueron finalistas del Mundial de Tango y representaron a la Argentina en distintos escenarios internacionales.

Pablo-Budini El guitarrista Pablo Budini.

Por qué las noches de tango en Mendoza atraen cada vez más público

El crecimiento del ciclo también refleja una tendencia más amplia: la búsqueda de experiencias culturales más cercanas, sensoriales y auténticas.

En tiempos dominados por la hiperconectividad, propuestas como “Espacios en movimiento” ofrecen algo distinto. La posibilidad de detenerse, escuchar música en vivo y habitar un espacio patrimonial desde otro lugar.

Además, el formato gratuito y abierto permite que personas que quizás no frecuentan el tango puedan acercarse sin la formalidad de otros circuitos culturales.

El resultado es una mezcla generacional poco habitual: amantes históricos del género conviven con turistas, jóvenes y curiosos que encuentran en estas noches una forma diferente de recorrer la cultura mendocina.

Cómo seguir el ciclo “Espacios en movimiento”

El ciclo continuará durante todo mayo en el Museo Carlos Alonso – Mansión Stoppel. El jueves 21 se presentará el cantante Raúl Verón junto a los bailarines Ansuya Difonso y Diego Pérez. Finalmente, el 28 de mayo será el cierre con la cantante Susana Jerez y la pareja integrada por Belén Giménez y Juan Pablo Valdebenito. Todas las funciones comenzarán a las 20.30 y tendrán entrada libre y gratuita.

Más que un espectáculo, las noches de tango en el museo terminaron convirtiéndose en una experiencia cultural completa: una forma distinta de vivir Mendoza, donde la música, el patrimonio y la emoción comparten el mismo escenario.