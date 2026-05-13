La fantasía, la adrenalina y los lugares inesperados: dónde admiten haber tenido relaciones los mendocinos

La noticia del avión que aterrizó en Rosario con dos pasajeros denunciados por mantener relaciones sexuales en pleno vuelo no tardó en viralizarse en Argentina. El episodio, ocurrido a bordo de un vuelo de Copa Airlines proveniente de Panamá, despertó debates, memes y también una inevitable curiosidad: ¿cuáles son los lugares más extraños donde las personas se animan a tener sexo?

En Mendoza, la pregunta abrió una larga lista de anécdotas que mezclan adrenalina, improvisación, incomodidad y situaciones al borde del desastre. Desde baños de avión hasta escapadas en la montaña o encuentros improvisados en espacios públicos, varios mendocinos aceptaron contar -solo con nombre de pila- algunas de sus experiencias más insólitas.

Algunos sectores del parque San Martín han sido el escenario para que algunos mendocinos cumplan sus fantasías sexuales.

La fantasía del avión: mucho menos cómoda de lo que parece

Después del caso que generó repercusión nacional, varias parejas admitieron haber intentado cumplir la clásica fantasía del “rapidito” en un avión. Sin embargo, quienes realmente lo hicieron coinciden en algo: la experiencia suele ser bastante menos glamorosa de lo que imaginaban.

“Pensábamos que iba a ser divertido y terminó siendo incómodo desde el segundo uno”, cuenta Martín, de 34 años que asegura haber tenido un encuentro con su pareja durante un vuelo hacia Brasil. “El espacio era mínimo, había turbulencia y además estaba esa sensación constante de que alguien golpeara la puerta”, recuerda y señala: “Terminó siendo más anecdótico que placentero”.

Lucía, de 29 años, coincide: “La fantasía funciona mejor en la cabeza que en la práctica”.

Naturaleza, oscuridad y adrenalina

Entre los escenarios más mencionados aparecen espacios abiertos vinculados a la naturaleza y la privacidad. La montaña, los autos estacionados lejos de la ciudad y algunos sectores poco transitados suelen formar parte de las elecciones más repetidas.

También surgieron referencias al Parque General San Martín, especialmente durante la noche. Sin embargo, varios entrevistados reconocieron que el contexto cambió en los últimos años y que ciertos sectores oscuros o aislados pueden resultar inseguros.

“La adrenalina existe, pero también hay momentos donde sentís que no es el mejor lugar para estar”, admite Federico, de 37 años.

Escapadas, playas y situaciones improvisadas

Las playas chilenas también aparecen entre los relatos más frecuentes de mendocinos acostumbrados a cruzar la cordillera. Sobre todo de madrugada o fuera de temporada, varias parejas reconocen haber buscado escenarios diferentes lejos de la rutina cotidiana. “Creo que lo que se busca no es el lugar en sí, sino salir de lo habitual”, explica Carla, de 36 años.

Otros mencionan viñedos, terrazas, oficinas vacías y hasta estacionamientos como parte de experiencias atravesadas más por la improvisación que por la planificación.

Las playas de Reñaca ya lucen con miles de mendocinos y sus sombrillas, aunque el número es menor al de otros años. Foto: Archivo MDZ Las playas chilenas también han sido el lugar elegidos por muchos para cumplir sus fantasías eróticas. Foto: Archivo MDZ

El componente emocional detrás de estas experiencias

Especialistas en sexualidad suelen señalar que este tipo de situaciones combinan deseo, novedad y cierta sensación de transgresión. Muchas veces, el atractivo no pasa exclusivamente por el encuentro íntimo, sino por el contexto y la adrenalina que genera salir de lo convencional.

Sin embargo, también recuerdan que cuando estas prácticas ocurren en espacios públicos pueden generar incomodidad en terceros e incluso derivar en consecuencias legales, como ocurrió recientemente en el caso del vuelo internacional.

Mientras tanto, la conversación continúa multiplicándose en redes sociales y grupos de amigos. Porque detrás del episodio viral apareció algo bastante más universal: la curiosidad humana por las historias que ocurren fuera de lo esperado.