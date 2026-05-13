Hoy es el Día Internacional del Hummus: te dejamos la mejor receta

Cada 13 de mayo se celebra el Día Internacional del Hummus , una fecha que tiene una historia tan curiosa como el origen mismo de esta crema de garbanzos que une culturas alrededor del mundo.

La iniciativa partió en 2012 de un grupo de jóvenes entusiastas del hummus que notaron que otras comidas (como la pizza, la hamburguesa o incluso el sushi) tenían asignadas sus propias fechas en el calendario gastronómico y decidieron que esta delicia milenaria también merecía su día de gloria.

Así fue como el 13 de mayo se convirtió en una jornada para celebrar el hummus bi tahine, esa preparación a base de garbanzos cocidos, jugo de limón, pasta de sésamo (tahine), aceite de oliva y ajo que es un deleite para el paladar y también un legado gastronómico que ha viajado a través de milenios y continentes.

Podés añadirle los toppings que quieras a este hummus de verano delicioso

El origen del hummus se sitúa en el Mediterráneo alrededor del año 3000 AC, una época en la que nadie podía imaginar que una simple pasta de garbanzos iba a generar disputas diplomáticas entre países miles de años después. Desde Persia hasta el Asia Central, este platillo logró conquistar paladares por su sencillez en la elaboración y su rico valor nutricional, encontrando incluso un lugar privilegiado en el continente americano tras la conquista española, cuando los garbanzos cruzaron el océano y se adaptaron a nuevas tierras y nuevos gustos.

La composición del hummus destaca por su alto contenido de lípidos, almidón y proteínas, convirtiéndolo en una fuente significativa de fibra y calorías, atributos nutricionales que ya fueron reconocidos desde tiempos remotos, tanto que hasta Carlomagno, en su Capitulare de villis vel curtis imperii, recomendaba cultivar garbanzos en los jardines reales, lo que demuestra que el valor de esta legumbre no es cosa de este siglo.

Añadile los toppings que quieras a este hummus de remolacha, de verano Hummus de remolacha. Shutterstock

Gracias a la flexibilidad en sus componentes, con el paso del tiempo se han introducido ajustes menores en la receta para descubrir nuevos gustos y consistencias, reteniendo siempre la esencia del plato original. Hoy podemos encontrar hummus de remolacha, de pimiento asado, de aguacate, de cilantro y hasta de chocolate, lo que demuestra que incluso las recetas milenarias pueden reinventarse sin perder su alma.

Verano delicioso, hummus perfecto para sumar a tus comidas Prepará un rico hummus con esta receta paso a paso. Shutterstock

Prepará esta receta clásica de hummus

Ingredientes (4 porciones)

1 taza de garbanzos secos (o 2 latas de 400 g, escurridos)

1/3 taza de tahini, bien mezclado antes de usar

Jugo de 2 limones (aproximadamente 1/4 taza)

2 dientes de ajo, pelados

1/4 taza de agua de cocción de los garbanzos (o agua común)

1/2 cucharadita de sal

Aceite de oliva extra virgen para servir

Pimentón dulce y perejil fresco para decorar (opcional)

Paso a paso