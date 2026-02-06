Personas que se identifican con animales: qué son los therian y qué hay detrás del fenómeno

Un fenómeno emergente , que despierta curiosidad y abre debates, gana visibilidad en la sociedad argentina: los therians. Se trata, en su mayoría, de jóvenes y adolescentes que se identifican a nivel emocional o espiritual con animales , una conexión que expresan a través de comportamientos y de su vestimenta.

El fenómeno therian comenzó a llamar la atención tiempo atrás, cuando en TikTok se viralizaron videos de personas caminando en cuatro patas, usando máscaras y colas, y corriendo y saltando por parques, imitando comportamientos de animales.

Mientras el movimiento therian genera preguntas y recibe críticas, especialistas remarcan que se trata de una manifestación cultural a través de la cual, principalmente los adolescentes, buscan crear su identidad.

Si bien resaltan la importancia de la "apertura" del mundo adulto para aceptar el movimiento y de acompañar la búsqueda de identidad de los chicos, expresan que es importante monitorear los comportamientos de los adolescentes.

El psicólogo Emiliano Barrera (MP 1474), dialogó con MDZ y explicó el fenómeno therian puede enmarcarse dentro de experiencias exploratorias que son habituales en la adolescencia.

"Es una manifestación cultural en donde hablamos de un tópico, de un esquema en el que hay reglas y roles, en donde los chicos están en la búsqueda de ir creando su identidad. De crear la imagen de quién soy yo o qué soy para el mundo. Eventualmente van apareciendo este tipo de comunidades alternativas", detalló el especialista.

Barrera comentó que los therian tienen un tono más "mediático" al identificarse con animales, por lo que culturalmente puede chocar más, pero lo comparó con otros movimientos como por ejemplo el cosplay, en donde se utilizan trajes, pelucas y accesorios para encarnar personajes de anime, manga, videojuegos, cine y cómics; o espacios como los juegos de roles en la PC.

Therian TikTok @fox_cor

"Desde el punto de vista psicológico/sociológico, se puede ubicar en los mismos parámetros como cuando hablamos de los chicos que se consideran gamer o un chico que se considera físico-culturista, o un chico deportista de alto rendimiento, en donde pasa muchísimo tiempo enfocado en ese interés por lo que sus conductas se dirigen en relación a eso", inició.

"Se conectan socialmente con personas de intereses similares o con estas reglas dentro de comunidad. Suelen ser experiencias en muchos casos exploratorias, en donde puede existir una conexión social con otros que tal vez de otra manera no podían tenerlo", agregó.

Acompañar a los adolescentes, pero con seguimiento

A pesar de que estas conductas pueden estar dentro de una búsqueda de identidad habitual en la adolescencia, es necesario monitorear los comportamientos de los chicos.

"El chico tiene que entender que lo que está ejecutando es un rol, pero que hay otros aspectos de la vida que tiene que cumplir. Tenemos que acompañar para que el chico pueda explorar, puede sentirse integrado o parte de esa comunidad, pero prestar atención en caso de que el chico empiece a dejar de adaptarse adecuadamente a otros contextos", describió Barrera.

Y sumó: "Tiene que entender que es un rol, que además tiene otros roles y aspectos de la vida que cumplir. Por ejemplo, no pueden llegar y decirnos que ahora no van a ir más a la escuela porque se identifican con un oso y los osos no van a la escuela".

En caso de que los jóvenes no puedan cumplir otros roles fuera de estos espacios identitarios y empiece a fallar en otras áreas de la vida como limitarse únicamente a estos fenómenos, no querer ir a la escuela, no tener otros amigos o no conversar con la familia, requiere un soporte o una evaluación clínica.

Juntada therian en Mendoza

En medio de un auge de los therian en Argentina, el fenómeno también dice presente en Mendoza. A través de una convocatoria en redes sociales, invitan a una "juntada therian" en la Plaza Independencia.

Juntada therian La convocatorio a la juntada therian en Mendoza comenzó en TikTok.

Tal como sucede en otros puntos del país, este evento se realizará el 20 de febrero a las 16.30. "Vengan con sus máscaras y esa actitud increíble que los caracteriza, aquí no habrá juicios. Los espero a todos para disfrutar juntos de un gran día", detalla la invitación.

El origen de los therian

La palabra therian proviene de therianthrope que deriva del del griego therion ("bestia salvaje" y anthropos, "humano"). Se trata de un ser mitológico, folclórico o ficticio capaz de transformarse entre forma humana y animal, o un híbrido de ambos.

El origen de los therian se remonta a la década del ´90, cuando comenzaron a expresarse, especialmente en Estados Unidos, a través de las redes sociales. Como parte del movimiento, se suelen utilizar máscaras y colas, y realizan comportamientos lúdicos o movimientos que imitan a su "teriotipo" o animal con el que se sienten identificados.

En los últimos años han ganado visibilidad en las redes sociales, en donde se expresan y comparten sus experiencias.