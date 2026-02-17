La reacción de Eduardo Feinmann ante una llamativa campaña de "vacunación de therians" que promueve Neuquén

El conductor compartió su desconcierto ante una iniciativa del Ministerio de Salud de Neuquén, relacionada con incentivar a los jóvenes para que completen su esquema de vacunación.

Eduardo Feinmann se mostró desconcertado ante una iniciativa del Ministerio de Salud de Neuquén, que lanzó una llamativa campaña para persuadir a los jóvenes de que completen su calendario de vacunación. En la convocatoria en cuestión, el organismo alude a los therians, comunidad de personas que se identifican emocional o espiritualmente con animales.

Durante el pase de las 20 en A24, Pablo Rossi quiso conocer la opinión de su colega sobre esta acción, y el conductor no dudó en dejar una vez más en claro su opinión sobre los therians, y también arremetió contra los furros, tendencia que no tiene que ver con una búsqueda identitaria; sino que incluye a quienes profesan su admiración por algún ejemplar animal a través de un disfraz.

campaña-therian-neuquen La insusual campaña de vacunación que lanzó Neuquén, en medio del revuelo por el furor de los therians. "Yo insisto con esto, se autoperciben perros, zorros... ¿por qué no se autoperciben carpinteros, gasistas, herreros? Autopercibite un laburante, maestro", comenzó Feinmann sobre el fenómeno de los therians. En tanto que cuando Rossi advirtió que los hijos de ambos podrían en un futuro sumarse a tal grupo, el líder de El Noticiero de A24 no dudó en responder: "Patadas en el or*".

Acto seguido, en el canal de noticias pusieron al aire el audio viralizado de un padre indignado con su hija ante la posibilidad de que se pliegue a la movida therian. "Yo te llego a ver en un noticiero, o en algún programa, junto a otros pelotu* con la máscara de animal, cuando vengas a casa no te va a esperar una cama, te va a esperar una cucha.... No sos una perra, sos una pelotu* nada más, pero sos un ser humano", expresó el exasperado el hombre provocando las risas de Eduardo Feinmann, quien sugirió que la joven vaya a estudiar o trabajar.

El desconcierto de Eduardo Feinmann ante una campaña de vacunación de therians Eduardo Feinmann reaccionó a una campaña de vacunación de therians Pero esto no fue todo, luego Pablo Rossi le compartió a su compañero la insólita campaña de vacunación lanzada desde Neuquén. "¿Me estás jodiendo? Esto es fake", reaccionó en un primer momento Feinmann. Pero desde producción le aclararon que la iniciativa es real, y que la idea es empatizar con adolescentes para promover el bienestar de su salud.