Eduardo Feinmann estalló contra la izquierda por la violencia frente al Congreso y apuntó contra Juan Grabois: "Ahí lo veo aplaudiendo como una foca"

El conductor de A24 condenó los disturbios desatados en las inmediaciones del Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral, y le dedicó unas tajantes palabras al dirigente kirchnerista.

Eduardo Feinmann apuntó este miércoles contra distintos movimientos de izquierda por los disturbios que se vivieron frente al Congreso durante el debate de la reforma laboral. En el pase con Pablo Rossi en A24, el conductor dejó en claro su posición ante estos hechos, y aprovechó para cargar contra Juan Grabois, diputado nacional de Fuerza Patria.

"Yo sueño con una Argentina sin violencia, sin toneladas de piedra otra vez, sin bombas molotov, sin la violencia de la izquierda socia siempre del kirchnerato... Todos esos grupos violentos que lo que quieren es como dijo algún dirigente 'incendiar la Argentina'. Eso es lo que quieren estos grupetes, grupúsculos, porque en realidad no son muchos. Ya vi algunos medios diciendo 'estos son los infiltrados del Gobierno, esto está armado por el Gobierno'. Dejense de joder, ya la sociedad argentina no es más pelotuda. Ya somos grandes. Es la vieja excusa del infiltrado. Ay, Dios mío", comenzó Feinmann indignado por los episodios de desorden.

Luego el periodista siguió: "La izquierda quiere entrar al Congreso, por los votos no puede, lo intenta con las bombas molotov o la violencia, y con las piedras. A ver si algún día van a poder entrar, tienen dos diputados pedorros ahí sentados".

Eduardo Feinmann, tajante contra la izquierda y Juan Grabois por los disturbios en el Congreso Eduardo Feinmann estalló contra la izquierda y Juan Grabois por los disturbios en el Congreso Sobre la porción de manifestantes que generó disturbios, Eduardo Feinmann remarcó: "A mí me da tristeza porque estoy convencido que la gran mayoría de los argentinos, esto no lo quiere, esta violencia no le gusta".

Por otro lado, el líder de El Noticiero de A24 aclaró sobre los acontecimientos que se desplegaron frente al Congreso: "La gran mayoría de la gente que fue a manifestarse lo hizo en total paz, tal cual lo indica la Constitución, eso es la democracia... Yo te voy a destacar a la CGT, que llegaron y se retiraron cuando vieron la violencia, y me pareció muy bien que no avalen ni se sumen a los violentos... Estaban también los grupos de Kicillof, calladitos la boca, no participaron. Yo personalmente, eso lo destaco".