Insólito: se autopercibe therian y fue a la veterinaria a que le curen el "moquillo"

Una veterinaria de San Luis se negó a atender a un individuo que se autopercibe therian, quien afirmaba padecer "moquillo". El caso expuso la polémica en torno a las personas que se identifican como animales y su interacción con servicios destinados a mascotas. La situación generó debate sobre los límites de la profesión veterinaria ante casos que involucran a personas humanas.

Límites profesionales ante casos inusuales La profesional que atendió al individuo, acompañado por otra persona que actuaba como su "amo", se negó a brindar asistencia. La presidenta del Colegio de Veterinarios de San Luis, Verónica Veglia, informó que ambos tendrían entre 30 y 40 años. El individuo autodenominado perro insistía en que sufría moquillo, una enfermedad canina, mientras que la veterinaria observó síntomas de un cuadro gripal humano.

Video: el relato de la veterinaria que atendió a un therian Therian en San Luis

“Tuvimos un caso acá esta semana en el que cayeron una persona therian con una persona humana, digamos. (...) Obviamente, nosotros como médicos veterinarios, no podemos atender a personas humanas porque es algo que no nos compete. En nuestro título sería hacer ejercicio ilegal de nuestra profesión, algo lo cual nosotros bregamos mucho. Entonces no podríamos meternos en esa área”, dijo Veglia.