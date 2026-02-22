Fuertes tormentas en Mendoza: el video que enterneció a miles en las redes
Tras las tormentas del sábado en Mendoza, un video de TikTok se volvió viral por mostrar una escena inesperada que sintetizó, con humor y ternura, cómo quedó la gente después del temporal.
Las tormentas del sábado por la noche en Mendoza volvieron a dejar imágenes repetidas en redes: calles inundadas, agua corriendo como arroyo por las veredas y vecinos filmando desde la ventana.
Pero entre esos registros típicos del temporal, una usuaria captó una escena distinta que en pocas horas se ganó la empatía de miles en TikTok.
El video lo subió la cuenta @ampii_2006 y rápidamente superó los 10 mil “me gusta”, además de acumular cientos de comentarios. La publicación mostró a una rata (o “pericote”) empapada y temblando por el frío, una postal que descolocó a muchos usuarios porque, lejos del rechazo habitual, generó una reacción masiva de ternura. La propia creadora del clip acompañó la escena con una frase que terminó de darle sentido a la publicación: “pov: así nos dejó la tormenta a todos en Mendoza”.
En los comentarios se repitió una misma idea: la sensación de vulnerabilidad que dejan las tormentas, incluso en escenas mínimas. "Mi vida… da mucha tristeza verlos así, solo están tratando de sobrevivir como todos nosotros", escribió una usuaria. Otra reaccionó con mayúsculas: "POBRECITO MIRÁ CÓMO TIEMBLA". Y una tercera sumó: "Te juro que lo agarraría y me lo llevo a mi casa para cuidarlo". Según se indicó en la publicación, el video fue grabado en la cuarta sección de la Ciudad de Mendoza.
Mirá el video que enterneció a los mendocinos tras las tormentas
Lo otro que dejaron las tormentas en Mendoza
Más allá del video viral, las tormentas del sábado impactaron con fuerza en el Gran Mendoza y la zona Este. De acuerdo con el informe de Defensa Civil, el temporal dejó un saldo de 149 intervenciones en distintos puntos de la provincia.
El dato más relevante se registró en Godoy Cruz, donde 40 personas fueron evacuadas y trasladadas a viviendas de familiares en el barrio Los Cerrillos. En ese mismo departamento también se reportaron 17 viviendas anegadas, el derrumbe de una pared y tres rescates de personas que quedaron atrapadas dentro de un vehículo en el dique Frías. En total, allí se contabilizaron 61 novedades.
Detrás de Godoy Cruz se ubicó Las Heras, con 51 intervenciones, y Capital, con 12 casos. Mientras el agua bajaba y el operativo seguía, las redes hicieron lo suyo: entre el impacto del temporal y el humor mendocino, el video terminó funcionando como una síntesis perfecta de cómo se vivieron las tormentas en la provincia.