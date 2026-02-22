Fuertes tormentas en Mendoza: el video que enterneció a miles en las redes

Tras las tormentas del sábado en Mendoza, un video de TikTok se volvió viral por mostrar una escena inesperada que sintetizó, con humor y ternura, cómo quedó la gente después del temporal.

Las tormentas del sábado por la noche en Mendoza volvieron a dejar imágenes repetidas en redes: calles inundadas, agua corriendo como arroyo por las veredas y vecinos filmando desde la ventana.

Pero entre esos registros típicos del temporal, una usuaria captó una escena distinta que en pocas horas se ganó la empatía de miles en TikTok.

El video lo subió la cuenta @ampii_2006 y rápidamente superó los 10 mil “me gusta”, además de acumular cientos de comentarios. La publicación mostró a una rata (o “pericote”) empapada y temblando por el frío, una postal que descolocó a muchos usuarios porque, lejos del rechazo habitual, generó una reacción masiva de ternura. La propia creadora del clip acompañó la escena con una frase que terminó de darle sentido a la publicación: “pov: así nos dejó la tormenta a todos en Mendoza”.

En los comentarios se repitió una misma idea: la sensación de vulnerabilidad que dejan las tormentas, incluso en escenas mínimas. "Mi vida… da mucha tristeza verlos así, solo están tratando de sobrevivir como todos nosotros", escribió una usuaria. Otra reaccionó con mayúsculas: "POBRECITO MIRÁ CÓMO TIEMBLA". Y una tercera sumó: "Te juro que lo agarraría y me lo llevo a mi casa para cuidarlo". Según se indicó en la publicación, el video fue grabado en la cuarta sección de la Ciudad de Mendoza.

Mirá el video que enterneció a los mendocinos tras las tormentas La escena más tierna que dejaron las tormentas en Mendoza Después de las tormentas del sábado, un clip grabado en la Ciudad de Mendoza se viralizó en TikTok y enterneció a miles por una escena inesperada. ampii_2006 vía TikTok Lo otro que dejaron las tormentas en Mendoza Más allá del video viral, las tormentas del sábado impactaron con fuerza en el Gran Mendoza y la zona Este. De acuerdo con el informe de Defensa Civil, el temporal dejó un saldo de 149 intervenciones en distintos puntos de la provincia.