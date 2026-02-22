Fuertes tormentas con caída de granizo en gran parte de Argentina: qué provincias están en alerta

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte que gran parte del centro y norte de Argentina estará bajo alerta amarilla por tormentas intensas, con lluvias abundantes, actividad eléctrica y ráfagas fuertes.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que este domingo Argentina estará marcada por condiciones inestables en amplias regiones. Una alerta amarilla por tormentas abarca numerosas provincias del centro y norte del país, con fenómenos que podrían intensificarse de forma localizada.

Las provincias afectadas son San Luis, San Juan, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán y Formosa. En estas zonas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas.

Según el organismo meteorológico, los fenómenos estarán acompañados por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 40 y 70 mm, aunque no se descarta que puedan superarse de manera puntual.