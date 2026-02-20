Javier Milei visitará a uno de los gobernadores que más lo ayudó para aprobar la reforma laboral

Tras su próxima gira por Estados Unidos, el presidente tiene previsto visitar una provincia del norte del país, clave para avanzar con el proyecto.

Una vez que regrese a la Argentina, tras su participación en un foro de inversiones en Nueva York previsto para el 10 y 11 de marzo, el presidente Javier Milei tiene pensado visitar la provincia de uno de sus principales aliados.

El 19 de marzo iría a Tucumán, donde gobierna el peronista Osvaldo Jaldo, uno de los mandatarios provinciales más fieles con la Casa Rosada y que viene de ser importante en la votación por la reforma laboral. Los diputados de Independencia, Gladys Medina y Elia Fernández, que responden al gobernador, votaron a favor este jueves.

El nuevo destino en el "Tour de la Gratitud" de Javier Milei Se trata de una nueva fecha en la gira federal que encabeza el jefe de Estado, y en la que busca agradecer a sus votantes el resultado de las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre, mediante “el tour de la gratitud”.

Megáfono en mano y apelando al contacto directo con la gente, el líder libertario busca sostener una dinámica de actos en distritos identificados con el peronismo. La modalidad no es nueva: fue uno de los sellos de su campaña y, tras el triunfo electoral que llevó a su fuerza a la Casa Rosada, tuvo continuidad con presentaciones en Córdoba y en territorio bonaerense.

En cada parada suele estar acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, además de integrantes de su círculo más cercano.