Así votaron los diputados mendocinos la ley de reforma laboral impulsada por Milei

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada de este viernes el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei . La propuesta volverá en revisión al Senado para ratificar los cambios que se introdujeron en la propuesta, como la eliminación de las modificaciones a las licencias por enfermedad.

La iniciativa fue aprobada por 135 votos afirmativos contra 115 negativos en la votación en general. El oficialismo tuvo el respaldo de diputados aliados y algunos legisladores que responden a gobernadores de la oposición dialoguista.

En el caso de los representantes de Mendoza, aportaron siete votos a favor, mientras que solo tres legisladores rechazaron la propuesta.

El proyecto de ley de reforma laboral fue respaldado por los cinco diputados nacionales de Mendoza que integran la bancada de La Libertad Avanza. Luis Petri, Facundo Correa Llano, Mercedes Llano, Álvaro Martínez y Julieta Metral aportaron sus votos para que se apruebe la iniciativa.

Asimismo, también acompañaron la votación los dos diputados radicales mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay , quienes responden directamente al gobernador Cornejo.

Nieri fue uno de los oradores durante el debate en la Cámara de Diputados y sostuvo que “el marco vigente actual laboral lo único que ha logrado en los últimos muchos años en Argentina es aumentar litigiosidad, la informalidad que mencionaba y los costos laborales".

A su vez, Verasay señaló que la ley "no quita derechos, organiza el trabajo, aporta dinamismo y transparencia a la negociación colectiva y deja la tutela para quienes realmente la necesitan. Es un paso adelante para invertir, producir, trabajar y progresar".

Por su parte, los diputados mendocinos Emir Félix y Martín Aveiro votaron en contra de la reforma laboral, en sintonía con buena parte del bloque peronista de la Cámara Baja.

También votó en contra del proyecto la ex libertaria y actual integrante de la bancada de Provincias Unidas, Lourdes Arrieta. "Es una falta de respeto todo lo que está pasando acá. Es inconstitucional esta ley. Tenemos que dejar de lado las mezquindades políticas. Es flexibilización laboral disfrazada de reforma", manifestó durante su exposición.