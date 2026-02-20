Obispo de Posadas: "La gente está en cierta marginalidad con una clase media que se va deteriorando"

Monseñor Juan Rubén Martínez , obispo de Posadas , expresó su fuerte preocupación por la situación social que atraviesa la Argentina, marcada por el aumento de la marginalidad , el deterioro de la clase media y las dificultades crecientes para llegar a fin de mes.

Desde el trabajo territorial en parroquias y barrios, advierten que cada vez más personas recurren a la ayuda comunitaria ante la falta de respuestas estructurales.

En diálogo con MDZ , el obispo de Posadas, analizó el escenario social, cuestionó la falta de diálogo político en temas clave y reflexionó sobre el rol del Estado, la educación, la salud y el trabajo como ejes centrales para el futuro del país.

- Obviamente que el pensamiento general para nosotros es de una gran preocupación por la situación social en la que está inmersa gran parte de la población argentina. Obviamente la pobreza nos preocupa mucho porque hoy es la media mayor que podemos tener. En efecto la gente que está en cierta marginalidad , pero también encontramos la preocupación de una clase media que percibimos que se va deteriorando porque las relaciones de los sueldos con los gastos de la vida no son buenos para la clase media. Cada vez las cosas están más caras. Nos sorprende esto de Índec también que de alguna manera iba a dar un porcentaje de la inflación más real

- Inclusive a la gente se le agrega el no poder pagar los servicios…

- Esta es una preocupación muy genuina, más allá del análisis político o macroeconómico o una mirada nuestra que percibimos en los barrios caminando en la realidad y no un análisis abstracto y distante de la realidad, sino lo que nos pasa porque nosotros tenemos parroquias, sacerdotes, religiosas y muchos laicos metidos en los barrios y esta realidad es preocupante

- ¿Ha aumentado la cantidad de gente que necesita de la ayuda social de la Iglesia?

- Sí, permanentemente tenemos situaciones complejas con gente muy necesitada. Teníamos comedores que no tienen las respuestas del Estado que tenían antes y se manejan mucho con la solidaridad, que es un valor todavía en nuestra gente, porque hay gente que no llega a fin de mes, pero sin embargo tiene consideración para poner algunos paquetitos de comida este para los vecinos

- ¿Tienen más consideración que los políticos?

- Sí. Nosotros estamos en la calle, en los barrios y no lo hacemos previo a una campaña política, electoral, sino que es habitual. Hace unos días se incendiaron varias viviendas humildes en un barrio de Posadas y la intervención, no digo que fue la única, probablemente haya habido otros organismos sociales, pero de la Parroquia fue muy importante. No vimos la presencia y asistencia de políticos.

- El tema social está produciendo que los adolescentes cada vez más chicos delinquen o se acerquen a las drogas como proveedores y consumidores; ¿coincide?

- Sí, vendiendo, consumiendo

- En provincias limítrofes con otros países se está dando el fenómeno que Jóvenes y no tan jóvenes que no consiguen trabajo en sus ciudades de residencia, por ejemplo, se vayan a Brasil para trabajar en distintas cosechas o en fábricas textiles. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

- Sí. Van temporalmente porque capaz que un sueldo de un mes es el sueldo que tienen acá en el año. Todos esos temas tendrían que ser problemas de Estado donde los unos y los otros se sienten a dialogar

Ley de imputabilidad, falta de diálogo

- Se está debatiendo el proyecto de Ley de baja de imputabilidad que ya tienen media sanción, la Iglesia ya dio su opinión planteando que no está de acuerdo…

- Lamentablemente asistimos un país donde para tratar, por ejemplo, esta Ley de Imputabilidad se dialoga con los gobernadores, pero no hay un diálogo con otros sectores. Nunca fuimos citados para poder dar distintos puntos de vista de la sociedad sobre estas problemáticas que es de todos. La Iglesia emitió un documento el día de San Juan Bosco.

- Tal vez hubiera sido interesante un diálogo con la Iglesia de parte del Gobierno nacional y del Congreso.

- Sí, se debería haber convocado a representantes de las distintas iglesias.

- España acaba de anunciar que va a prohibir a menores de 16 años la utilización de las redes sociales. ¿Cómo ves este tema?, ¿cómo crees que influyen las redes sociales?

- En ese tema no tengo una posición totalmente definida, pero es cierto que las redes sociales, de la tecnología de las comunicaciones, de la inteligencia artificial son temas que vinieron para quedarse, tendrá que haber una un discernimiento también, una reflexión muy importante sobre cómo compatibilizar la ética; el Papa León XIV, dijo ¿cómo compatibilizar lo que aporta la inteligencia artificial, por ejemplo, y la ética y la valoración de la persona humana y su dignidad?" dentro de esa problemática entran nuestros niños, adolescentes y jóvenes; hay que discernir esta problemática.

El presidente Milei

- Si tuvieras la oportunidad de hablar a solas con el presidente Javier Milei, ¿qué le dirías?

- Yo le diría qué piensa sobre la dignidad humana, la infinita dignidad humana que tienen las personas. Le haría una pregunta bien concreta sobre su valoración de que toda persona es infinitamente digna. Le pediría que me hable de su concepción sobre esto.

- ¿Ves un futuro de acá adelante a la Argentina?

- Futuro vamos a tener porque futuro siempre hay ¿cómo será el futuro? Lo veremos. Me preocupa el futuro porque no veo réplicas en la reflexión, la preocupación pasa por una especie de macroeconomía que fue ajustando no en la casta política, en sectores políticos económicos importantes, sino en el pueblo, en la gente. El ajuste lo estamos haciendo nosotros, las clases baja y media.

- ¿Coincide que gran cantidad de políticos al parecer viven otra realidad social?

- Sí

Educación y salud; prioridad

- Coincidirás conmigo que todos queremos la democracia, pero que la democracia del 1983 a hoy tiene deudas pendientes muy grandes…

- No podemos vivir, madurar nuestra democracia y ser una república verdaderamente si en la Argentina, entre los 10 principales problemas no forma parte la educación. Si no se educa no podremos tener una democracia madura

- En noviembre pasado tuve la oportunidad de hablar con el ex presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti, coincidió con vos respecto a que si no se piensa en la educación y la salud como temas prioritarios la educación no madurará …

- Sin educación y sin salud como temas prioritarios el futuro es muy difícil. Yo debo decirlo como obispo de Posadas y sin entrar en el ruedo político que en la provincia de Misiones la prioridad es la salud y la educación; de alguna manera en las distintas situaciones que hemos tenido en la Argentina la provincia de Misiones hizo algún paraguas en bastantes problemas que hubo. Uno de ellos es el educativo. Es cierto que una cada provincia en la Argentina está ligada a contextos nacionales y situaciones como el hecho de que se parten las familias porque los padres o hijos se deben ir a trabajar a otros país por la falta de trabajo en sus ciudades de origen; tenemos crisis en la yerba, en el té, hay una importación que se va liberando que, por ejemplo no pasa Estados Unidos, donde se protege su industria, que cuida, la fuente de trabajo, esto no pasa en la Argentina y nadie analiza suficientemente por qué cierran industrias. Se habla de inversión, de capitalismo y acá no viene ningún capital; se van a Paraguay, la crisis y es una realidad no vista, por ejemplo, por muchos políticos. Yo siempre digo que el tema del trabajo, siguiendo a Juan Pablo II, en un documento memorable, “Labor in Exercens” escribía que las dos cosas son importante son: el trabajo y el capital, pero que el trabajo tiene prioridad sobre el capital, porque el trabajo es el que produce el capital; y en nuestra economía no existe el tema del trabajo porque se plantea la especie de patria financiera donde el trabajo no entra en toda la temática económica, parece que el trabajo para los gobiernos no dignifica a la gente. Este gobierno lo está destruyendo y en el anterior (en referencia al kirchnerismo) era la lluvia de planes sociales. Y la lluvia es otra forma de tampoco dignificar el trabajo, porque uno veía que el vecino recibía dinero sin trabajar y con ese ejemplo buscaba los mismo. Un Estado que se magnifica de esta manera con subsidios y no piensa en el trabajo o en una economía que se plantea desde una especie de macroeconomía que no se preocupa por el trabajo no tiene futuro

El mea culpa de la Iglesia

- ¿Hay algún mea culpa que tiene que hacer la Iglesia?

- Mea culpa sí. Tenemos la gracia de Dios, pero en lo humano muchas veces hacemos agua, tratamos de ser sus instrumentos, pero también reconocemos que Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos muchos defectos. Seguramente nuestras iglesias diocesanas también tienen defectos. Nos falta muchas veces acercarnos más a la gente pobre. Nunca partimos de decir sean como nosotros, si no experimenten lo que nosotros experimentamos que es el amor de Dios; pero hay que reconocer que hay una apertura muy grande en la iglesia.

- ¿Te referís, por ejemplo, a cuando el papa Francisco estuvo en Río de Janeiro y dijo: "Hagan lío"?

- Sí. La iglesia se dio cuenta y siguió ese camino. Él salió en medio de una actitud profética.

- ¿Por qué tenemos un mundo tan convulsionado?

- Es muy complejo responder. Yo creo que padecemos el flagelo de la vanidad y la soberbia.

Los papas Francisco y León XIV

- ¿Qué nos dejó el Papa Francisco?

- Nos dejó tantas cosas, fue un hombre de Dios que no escatimó en que su misión esté ligada a lo que él creía y al Evangelio,

- ¿Qué expectativa tenés con el Papa León XIV?

- Muchas.

¿Puede ser la continuidad de Francisco?

- Creo que sí, con un estilo diferente. Yo tuve la gracia de estar en octubre con él en una audiencia privada, incluso. Creo que Francisco lo miraba como su sucesor. Obviamente que no fue él quien decidió, pero con la experiencia importante en América Latina como obispo en Perú hizo que sea elegido, tiene un estilo agustiniano que es calmo, sereno en su estilo, es un hombre que sabe escuchar y tiene capacidad de conducir.

Epitafio, charla con Dios

- ¿Qué querés que diga tu epitafio?

- Simplemente "Hombre de Dios" y, como escribió en una de sus canciones Alejandro Sanz, y "una persona del viento”.

- ¿Cuándo te sientes frente a Dios que le dirás o que le preguntarías?

- No sé, creo que no estaría para preguntas, quisiera la comprensión.

- Dentro de dos años deberás jubilarte, ¿creés que has cumplido como sacerdote?

- Nosotros, a diferencia por ahí de un político no hacemos un catálogo de nuestros logros. La certeza que tengo es que Dios me ama. Yo no soy místico, pero vivo con estas certezas. Una es que Dios me ama y me cuida.