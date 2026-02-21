El Gobierno disfruta de su periodo de gracia y Javier Milei se prepara para marcar una intensa agenda para 2026

El Gobierno goza de un periodo de gracia que, como todo en la política, eventualmente llegará a su fin. Pero antes de que ese momento llegue, en Casa Rosada buscan exprimir al máximo la ventana de oportunidad para avanzar con su oleada reformista en el Congreso . La hoja de ruta la marcará Javier Milei el 1° de marzo, cuando inaugure las sesiones ordinarias de este 2026: un año donde La Libertad Avanza irá a por todo.

Tras el triunfo abrumador de la reforma laboral del Gobierno en la Cámara de Diputados, los pocos funcionarios que se mostraron en los pasillos de Balcarce 50 no intentaron ocultar sus sonrisas y buen humor. Tanto en la votación general como la particular, La Libertad Avanza se impuso con holgura gracias al apoyo del PRO, la UCR y una serie de legisladores con terminales en gobernadores dialoguistas que se plegaron a la voluntad de la Casa Rosada.

La postal de las manos alzadas que dejó el recinto explica las sonrisas de los funcionarios. No solo por el éxito impensado dos atrás en un terreno donde los gobiernos no peronistas siempre encontraron la derrota , sino por la conformación de un bloque oficialista en ambas cámaras que le da lugar al Ejecutivo para avanzar con su agenda.

"El congreso más reformista de la historia", había proclamado Javier Milei tras las elecciones de octubre. "Cuando tengamos mayoría en ambas cámaras del Poder Legislativo, podremos gobernar sin que ningún político de cuarta mediático nos diga que hacer", sostenía un viejo posteo que reflotó una de las cuentas de X atribuidas al asesor Santiago Caputo.

Por supuesto, para que eso fuera posible, el Gobierno -y especialmente el presidente- debieron dar una muestra de aprendizaje: para legislar, hay que escuchar, ceder, negociar. Para que la reforma laboral saliera, el Ejecutivo debió retirar o modificar 20 puntos del proyecto. El último de ellos, el polémico artículo 44 que alteraba el régimen de licencias por enfermedades.

La intensa agenda del Gobierno y el discurso de apertura de sesiones

Con el panorama actual, el oficialismo consiguió dictamen en comisiones y se encamina a revalidar el texto en el Senado el próximo viernes. Pero antes, la cámara alta debatirá la sanción de la Ley penal juvenil (la baja de la imputabilidad, entre otros puntos), la Ley de Glaciares y el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

En Casa Rosada dan por descontado el avance de los proyectos, que servirán de antesala para el discurso de apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo de Javier Milei.

Al igual que en los dos años previos, el evento se celebrará a la noche, en horario prime time, desde el atril que se colocará dentro del recinto. Según pudo saber este medio, el presidente prevé hacer un balance de sus primeros dos años de gestión y marcar la hoja de ruta para este 2026.

"Sin entrar en detalles, la idea es ser muy ambicioso en la cantidad de reformas que se van a trabajar este año", deslizó a MDZ un alto funcionario al tanto del discurso. En Casa Rosada saben que el momento es propicio, ya que las mayorías que han logrado son circunstanciales y muchas alianzas podrían fragmentarse a medida que se acerque el nuevo periodo electoral.

Las reformas que prepara Javier Milei para 2026

En ese marco, en Balcarce 50 explican que hay muchos temas por delante en la agenda. Desde puntos más coyunturales como la Ley de Financiamiento Universitario o la Ley de Discapacidad -dos puntos que intentaron derogarse sin éxito en el Capítulo XI del Presupuesto 2026- hasta proyectos más estructurales como la reforma del Código Penal, otro de los puntos incluidos en las sesiones extraordinarias que no llegaron a tratarse.

En esa categoría también entra la reforma tributaria, el próximo gran paso en el plan del Ejecutivo que todavía se está discutiendo puertas adentro para decidir cuál es el mejor camino para su implementación. En su texto original, la reforma laboral incluía algunos puntos tributarios como la reducción del Impuesto a las Ganancias, pero el ítem no prosperó por el rechazo de los gobernadores, que veían su recaudación afectada.

En ese sentido, los pormenores del eventual proyecto tributario aún se están cocinando, pero un alto funcionario aseguró que el objetivo primario es la "reducción de la cantidad de impuestos y su simplificación".

El último paso de las grandes reformas escalonadas sería la previsional, pero en Casa Rosada enfatizan que la secuencialidad es fundamental, por lo que esta no podría llevarse a cabo hasta que no se amplíe la base de aportantes (más trabajadores en blanco) y se modifique el esquema impositivo. Por lo tanto, se trata de una iniciativa que recién se llevaría a cabo en un eventual segundo mandato de Milei.

Pero antes, llegarían al Congreso otros puntos como el acuerdo comercial con los Estados Unidos, la incorporación de la Argentina al Consejo de Paz de Donald Trump, y una próxima reforma electoral, donde el Gobierno ratifica su público rechazo a las PASO.

Reuniones en Casa Rosada

En cuanto a una de las promesas de Milei en su anterior discurso de apertura de sesiones, la democratización sindical, un allegado del libertario planteó que el Gobierno no imagina una medida destinada únicamente a afectar al régimen gremial. En todo caso, se inclinarían por un plan de acción más abarcativo.

"Los sindicatos son una asociación civil, como la AFA y el Colegio de Abogados. Si fuéramos a avanzar, pensaría en algo bastante más abarcativo que solo las organizaciones sindicales. Algo que alcance a todas las asociaciones civiles", manifestó el funcionario consultado, y agregó: "¿Con qué criterio vas a ir solo contra los sindicatos? No somos gorilas".

De cualquier manera, muchas de las medidas continúan en estudio y otras todavía no se conocen. Para ayudar a elaborar esa hoja de ruta, el Gobierno convocó para este lunes a su mesa política, y el martes hará lo propio con el Gabinete.

En cuanto a Javier Milei, se espera que su discurso ante el Congreso no sea confrontativo, sino que esté concentrado en la agenda gubernamental para el 2026. "No hay nada en frente, no hay con quién discutir", ironizan en Casa Rosada, donde miran hacia adelante con un gesto triunfal.