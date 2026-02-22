Pronóstico: cómo estará el tiempo en Mendoza este domingo tras la tormenta

Luego de las tormentas del sábado por la noche, el domingo llega con leve descenso térmico y cielo más despejado. Se esperan chaparrones aislados hacia el final del día.

El domingo en Mendoza llega más fresco tras las tormentas del sábado por la noche.

Después de las fuertes tormentas registradas durante la noche del sábado, Mendoza tendrá un domingo con condiciones más estables y un leve descenso de la temperatura. El cambio se sentirá desde la madrugada, cuando el ambiente se presente más fresco y con menor carga de humedad.

La mínima será de 17° en las primeras horas del día, mientras que por la tarde la máxima alcanzará los 31°, en un contexto de cielo con menos nubosidad y momentos de sol que permitirán una jornada agradable en gran parte del territorio provincial.

Si bien el tiempo tenderá a estabilizarse durante el día, hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas, aunque mucho más leves que las del sábado. Estas precipitaciones serán puntuales y no se prevén fenómenos severos.