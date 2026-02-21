Impactante tormenta en Mendoza: calles inundadas, personas rescatadas, evacuados y casas anegadas

Una impactante tormenta se desató este sábado por la noche en amplias zonas de la provincia, con un fuerte impacto en el Gran Mendoza , donde se registraron intensas lluvias, inundaciones y caída de ramas de árboles. También en la Zona Este y en el norte. La Vendimia de Lavalle debió ser interrumpida.

Tal y como se indicó en el pronóstico meteorológico, la lluvia en el centro provincial comenzó pasadas las 20.30 y se extendió durante aproximadamente una hora. El caudal generó anegaciones de calles y los usuarios de las mismas comenzaron a registrar en videos el caudal de agua circulando por la calzada.

De hecho, algunos colectivos que se encontraban en servicio en el momento en que se desató la lluvia con más fuerza debieron detener su marcha porque el agua llegaba hasta el piso del mismo. También en las calles se percibían ramas caídas que añadían complejidad a la evacuación de los vehículos que circulaban por la zona.

Según informaron los responsables de los radares de la provincia, hubo intensas lluvias en Godoy Cruz, Ciudad, Las Heras, norte y centro de Maipú, oeste de Guaymallén, El Vergel y sudoeste de Villa Tulumaya. En El Borbollón (Las Heras) hubo lluvia y caída de granizo pequeño, afectando la Ruta Nacional 40. -También lluvias intensas en oeste de Jocolí (Lavalle). A la lluvia también la acompañó el granizo en el oeste de Villa Tulumaya y el sur de Tres de Mayo, en el mismo departamento donde debió suspenderse la Vendimia.

Las lluvias fueron moderadas en La Dormida y La Paz. De moderadas a intensas en en Fray Luis Beltrán, La Isla, San Roque (Maipú), en Palmira, Los Barriales, Rodríguez Peña, Medrano (Junín). También moderadas en Cordón del Plata de Tupungato.

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó luego que en Santa Rosa hubo 20 filtraciones de techos en La Dormida y Las Catitas. En Las Heras quedaron anegadas seis casas. En Capital otras cinco y un cable se cayó. En Guaymallén se afectó otra vivienda.

Sin embargo, en el Gran Mendoza la peor parte se vivió en Godoy Cruz donde tres personas tuvieron que se rescatades de su vehículo en el Dique Frías. Además, evacuaron a 40 personas en el barrio Los Cerrillos. También se derrumbó una pared, afortunadamente sin heridos.

En caso de asistir a una emergencia, podés comunicarte al número 0800 222 0857.

Pronóstico para este domingo

Más temprano, aproximadamente a las 19, Defensa Civil emitió un reporte con una alerta amarilla advirtiendo por la posibilidad de que continúe la inestabilidad hasta la madrugada del domingo en el Gran Mendoza, en el norte del Gran Mendoza y en la Zona Este. También por la posibilidad de que continúe la caída de granizo.

Por su parte, la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza emitió su pronóstico meteorológico para este domingo, en el que se mantienen las condiciones. "Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Tormentas en la noche", indica. La mínima esperable es de 17°C mientras que la máxima de 31°C.

Para el lunes se espera nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste, y tormentas en la noche. Una máxima de 32°C y una mínima de 17°C. Para el martes mejorarían las condiciones: "caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del este". La máxima esperada se eleva a 34°C y la mínima a 19°C.

Las imágenes de la impactante tormenta

Impactante tormenta se desató en Mendoza. Impactante tormenta se desató en Mendoza.

La impactante tormenta en Mendoza La impactante tormenta en Mendoza

La impresionante tormenta en Mendoza La impresionante tormenta en Mendoza

La impresionante tormenta en Mendoza La impresionante tormenta en Mendoza

La impresionante tormenta en Mendoza La impresionante tormenta en Mendoza

La impresionante tormenta en Mendoza La impresionante tormenta en Mendoza

La impresionante tormenta en Mendoza La impresionante tormenta en Mendoza

La impresionante tormenta en Mendoza La impresionante tormenta en Mendoza