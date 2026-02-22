Advierten que por la tormenta puede afectarse el servicio de agua potable en el Gran Mendoza

Una intensa tormenta se desató este sábado por la noche en distintos departamentos del Gran Mendoza y la Zona Este. Entre otras cosas, el caudal de agua precipitado genera complicaciones para la administración del servicio de agua potable .

Sucede que desde la empresa Aguas Mendocinas informaron que debido a esta fuerte tormenta también registrada en la zona del piedemonte, y también a la apertura de las compuertas del Dique Cipolletti , se ha producido un incremento significativo en la turbidez del agua cruda que ingresa a los establecimientos potabilizadores.

Esto afecta la operación de estas plantas y, como consecuencia, pueden registrarse inconvenientes en el servicio de agua potable en distintos sectores del Gran Mendoza durante las próximas horas.

Desde la empresa informaron que continuarán monitoreando la situación y comunicarán cualquier novedad respecto de la evolución del sistema. Además, solicitaron a la población realizar un uso responsable y solidario del agua potable , a fin de preservar las reservas disponibles y favorecer la pronta recuperación del servicio una vez normalizadas las condiciones.

Según informaron los responsables de los radares de la provincia, hubo intensas lluvias en Godoy Cruz, Ciudad, Las Heras, norte y centro de Maipú, oeste de Guaymallén, El Vergel y sudoeste de Villa Tulumaya. En El Borbollón (Las Heras) hubo lluvia y caída de granizo pequeño, afectando la Ruta Nacional 40. -También lluvias intensas en oeste de Jocolí (Lavalle). A la lluvia también la acompañó el granizo en el oeste de Villa Tulumaya y el sur de Tres de Mayo, en el mismo departamento donde debió suspenderse la Vendimia.

Las lluvias fueron moderadas en La Dormida y La Paz. De moderadas a intensas en en Fray Luis Beltrán, La Isla, San Roque (Maipú), en Palmira, Los Barriales, Rodríguez Peña, Medrano (Junín). También moderadas en Cordón del Plata de Tupungato.

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó luego que en Santa Rosa hubo 20 filtraciones de techos en La Dormida y Las Catitas. En Las Heras quedaron anegadas seis casas. En Capital otras cinco y un cable se cayó. En Guaymallén se afectó otra vivienda.

Sin embargo, en el Gran Mendoza la peor parte se vivió en Godoy Cruz donde tres personas tuvieron que se rescatades de su vehículo en el Dique Frías. Además, evacuaron a 40 personas en el barrio Los Cerrillos. También se derrumbó una pared, afortunadamente sin heridos.