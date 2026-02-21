Psicoanálisis: más allá del síntoma, qué se busca en terapia cuando no hay una crisis evidente

Ansiedad generalizada, irritabilidad persistente, insomnio, apatía, dificultades para concentrarse. No siempre hay un evento desencadenante, claro. Para el Psicoanálisis , un síntoma es una formación de compromiso que intenta decir allí donde la persona no encuentra palabras. Un tratamiento psicoterapéutico ofrece un espacio donde ese malestar puede ser simbolizado, pensado, articulado.

En el imaginario social persiste una idea reductiva: a terapia “se va cuando algo anda mal”. La consulta psicológica quedaría así confinada al territorio del trastorno, la crisis o el derrumbe subjetivo. Sin embargo, en la práctica clínica contemporánea y desde el psicoanálisis hasta las terapias cognitivas y sistémicas, la experiencia terapéutica excede largamente el alivio sintomático. Ir a terapia no es sólo apagar incendios; es, en muchos casos, aprender a leer el mapa antes de que el fuego comience.

Una ruptura amorosa, la muerte de un ser querido, un diagnóstico médico, la jubilación, la salida de los hijos del hogar, infidelidades. No todo duelo deviene patológico, pero todo duelo requiere elaboración. La terapia funciona como dispositivo de sostén y de trabajo sobre aquello que nos pasa evitando que ese dolor cristalice en inhibición o repetición.

Vivimos una época que exalta la productividad, la visibilidad y la optimización constante. El imperativo es claro: “sé tu mejor versión”. Este mandato, que en apariencia promueve bienestar, puede transformarse en una maquinaria de autoexigencia feroz. El resultado no es crecimiento sino agotamiento. La consulta psicológica ofrece un espacio de desaceleración donde el sujeto puede sustraerse aunque sea provisoriamente, de esa lógica de rendimiento.

Muchas personas buscan clarificar decisiones, cambiar de carrera, iniciar o finalizar una relación, asumir un proyecto propio. La terapia no decide por el paciente: no es coaching ni asesoramiento directivo. Es un proceso que permite escuchar el propio deseo más allá de mandatos familiares o sociales. En términos freudianos, se trata de ampliar el campo de la conciencia sobre las determinaciones inconscientes.

Así como se realizan chequeos médicos periódicos, la salud psíquica puede pensarse en términos preventivos. La intervención temprana reduce la cronificación de síntomas y mejora el pronóstico en trastornos de angustia, depresión y problemáticas vinculares. Diversos estudios en psicología clínica, muestran que la alianza terapeútica (la calidad del vínculo entre analista y analizante) es uno de los factores más robustos de eficacia.

En este contexto hiperconectado donde todo se expone y se comenta, la terapia preserva algo escaso que es la confidencialidad y el tiempo subjetivo. No es un diálogo social ni un intercambio de opiniones ni mucho menos una conversación natural sino es un dispositivo con herramientas precisas (encuadre, frecuencia, honorarios, ética profesional) que crea condiciones particulares para que la palabra pueda emerger.

La terapia no implica debilidad ni fracaso ni locura,

Implica asumir que la vida psíquica resulta compleja y que no siempre podemos abordarla en soledad. La consulta no garantiza felicidad pero ofrece algo sólido que es la posibilidad de comprender por qué padecemos cómo padecemos y de qué modo participamos (a veces sin saberlo) en nuestras propias encrucijadas.

A veces, un gesto mínimo, como sentarse frente a otro y poner en palabras aquello que duele, inaugura un movimiento que modifica una vida entera. Cuando alguien se atreve a hablar de lo que le pasa, deja de ser mero efecto de su historia y empieza, aunque sea de modo incipiente, a escribirla.

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta. Pueden ver su programa Megapsinepolis por YouTube

IG @carlosgustavomotta