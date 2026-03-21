La traición más silenciosa: no tener palabra con uno mismo

Cuando el incumplimiento se vuelve repetición, ya no es un olvido: es una forma de destino. Hay una forma de traición que no hace ruido. No estalla, no se denuncia, no convoca testigos. Es una traición íntima, persistente, casi imperceptible: no tener palabra con uno mismo.

El no cumplir se convierte en traición Prometerse algo —levantarse más temprano, terminar un proyecto, dejar un vínculo que daña, iniciar un tratamiento— y no cumplirlo. Podría parecer un detalle menor, un desliz cotidiano. Pero cuando esto se repite, deja de ser contingente y adquiere otro estatuto. No estamos ante un simple incumplimiento. Estamos ante una lógica. La palabra, en términos subjetivos, no es solo un medio de comunicación: es un operador que organiza la vida psíquica. Tener palabra con uno mismo implica que lo que se dice tiene efectos, que no es indiferente enunciar algo. Cuando esa relación se rompe, se provoca una fisura. El sujeto deja de confiar en lo que dice. Y esa pérdida no es menor: sin esa confianza, el deseo se debilita, se vuelve errático, pierde dirección.

MOTTA1 La traición termina con la perdida de la confianza. Archivo. Pero hay algo más. Porque en muchos casos, no se trata de que alguien “no puede” cumplir. Se trata de que no cumple siempre del mismo modo. Ahí aparece el concepto de repetición. La repetición, tal como la pensamos en psicoanálisis, no es la simple reiteración de un error. No es volver a hacer lo mismo por distracción o torpeza. Es la insistencia de una lógica inconsciente que empuja al sujeto a reproducir una misma escena, incluso cuando le resulta perjudicial. En este punto, el incumplimiento consigo mismo deja de ser un problema de organización o de disciplina. Se convierte en un síntoma. El sujeto dice: “mañana empiezo”. Y no empieza. Vuelve a decirlo. Y vuelve a no empezar. Lo interesante no es que falle. Lo estructural es que falle siempre de la misma manera.

Se construye así una secuencia: promesa, ilusión, caída Promesa, ilusión, caída. Una escena que se repite con variaciones mínimas, pero con una lógica constante. Y en esa repetición, algo se satisface. No en el sentido del bienestar, sino en el de una satisfacción paradójica, inconsciente. Algo se sostiene ahí: una identidad, una posición, un modo de estar en el mundo. En la clínica, esto se observa con claridad. Sujetos que postergan sistemáticamente, que no terminan lo que empiezan, que se comprometen y se desdicen, que se prometen cambios que nunca llegan. Pero si se escucha con atención, no se trata de una falla aislada. Es un modo de funcionamiento.

Hay quienes no cumplen porque cumplir implicaría perder algo: una coartada, una excusa, una posición de espera. Otros, porque sostienen ideales tan elevados que garantizan el fracaso. Y otros, porque la repetición misma les ofrece una forma de consistencia: fallar es lo que los define. En todos los casos, la repetición no es un accidente. Es una solución. El problema es que esa “solución” tiene un costo. Cada incumplimiento reiterado erosiona la relación del sujeto con su propia palabra. Y sin palabra, no hay anclaje. No hay punto de apoyo desde donde sostener decisiones, vínculos, proyectos.