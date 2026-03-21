Plan único para el fin de semana largo: viñedos, música y paseo en globo

La experiencia se podrá vivir el fin de semana largo en Dante, el restaurante de la bodega Dante Robino en Luján de Cuyo.

El fin de semana largo tiene distintas propuestas para mendocinos y turistas. Un de los planes más completos para pasar un día distinto es el que propone Dante, el restaurante de la Bodega Dante Robino en Luján de Cuyo con picnic, vinos, música, viñedos y paseo en globo aerostático.

Un plan de fin de semana largo A un año de su apertura, Dante celebra con un picnic al atardecer, entre viñedos, con el vino como hilo conductor y una propuesta pensada para disfrutar de un montón de experiencias en una. La cita es el sábado 21 de marzo desde las 18, con un formato abierto y descontracturado: moverse, elegir dónde sentarse, armar el propio menú entre distintas propuestas gastronómicas y copas de vino.

La música va a estar a cargo de Fenoma e Hippocampus, mientras que Barrio Chino suma una feria de arte dentro del predio. El ingreso es libre y gratuito -cada uno paga lo que consume- y los asistentes van a tener la posibilidad de subir a un globo aerostático (solo para mayores de edad, sin costo y por orden de llegada), con vista abierta a los viñedos.

picnic_bodega dante robino Picnic entre viñedos, una de las propuestas de Dante para el fin de semana largo. Dante Eventos todo el año El aniversario también marca el inicio de un ciclo de pop-ups que va a ir ocupando el espacio durante las semanas siguientes, con distintas cocinas y formatos. El 28 de marzo, Pasta Local abre la agenda con un almuerzo desde las 13 y menú por pasos maridado -dos pasos a $40.000 y tres a $50.000-, con reservas a través de WineObs.

Del 2 al 5 de abril habrá platos especiales por Semana Santa. El 4 de abril también se suma Smash Club, en formato picnic desde las 18 y el domingo 5, un especial dedicado al chocolate. El 18 de abril será el turno de Lucho Panigua (Casa de Pan) y el 25 de abril de Alcaraz Gourmet. Además, habrá una fecha a confirmar junto a David Mantello (Marinado).