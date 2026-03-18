Fin de semana largo: el destino oculto de la Patagonia con aguas cristalinas, arena blanca y rocas rojas

Un rincón de la Patagonia con actividades que invitan a desconectar para disfrutar de la naturaleza.

El destino con pocos turistas que fue reconocido por sus postales y diversidad de paisajes.

El fin de semana largo se acerca y cientos de familias buscan destinos pocos masivos para disfrutar de días de relax. En ese mapa aparece Bahía Bustamante, una estancia ubicada en la Patagonia considerada la “nueva Galápagos de Argentina” por su biodiversidad y postales únicas.

Ubicada a 180 km al norte de Comodoro Rivadavia y a 300 km al sur de Puerto Madryn, esta aldea privada está ganando popularidad por sus playas de arena blanca y agua cristalina, enmarcadas por rocas de color rojizo intenso, creando un entorno difícil de encontrar en otros puntos de la costa atlántica.

shutterstock_Bahía bustamante pinguino El destino de la Patagonia que fue reconocido por el New York Times. Shutterstock La apodaron como la “Galápagos de Argentina” porque es un rincón que alberga una gran biodiversidad de aves y mamíferos marinos, además de playas, sitios arqueológicos y maravillas geológicas. Por este motivo es que Bahía Bustamante es un destino ideal para el turismo ecológico.

¿Qué hacer en este rincón de la Patagonia? Además de sus vistas, la aldea cuenta con actividades que se llevan a cabo dependiendo de la marea y el clima. Pero en general, el lugar ofrece actividades como avistaje de aves y lobos marinos, visitas al bosque petrificado, interpretación de la industria alguera, visita a estancia patagónicas, senderismo, cabalgatas y ciclismo de montaña.

Para quienes quieran conocer este “tesoro oculto”, el acceso es relativamente sencillo desde Puerto Madryn, lo que significa un viaje de 4 horas en auto por la Ruta Provincial 28 para llegar a destino. Pero si el viaje es desde Buenos Aires, la distancia se multiplica y el viaje se aproxima a las 20 horas.